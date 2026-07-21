L'ultimo servizio di Daniele Compatangelo, il giornalista morto negli USA? La minaccia cinese negli Stati Uniti e gli anarchici italiani come terroristi

Un altro tema trattato nell’ultima diretta del corrispondente è stata la battaglia dell’amministrazione americana e in particolare di Marco Rubio contro i movimenti Antifa, considerata da Trump una minaccia prioritaria. Il segretario di Stato ha infatti di recente convocato un evento interamente dedicato al contrasto del movimento, mentre il segretario alla Difesa Pete Hegseth aveva dedicato oltre un'ora al tema, definendo il comunismo "la più grande minaccia per la nostra nazione". Compatangelo era tra i giornalisti accreditati all'evento. Durante il discorso Rubio aveva citato più volte l'Italia, ricordando le Brigate Rosse, il caso Aldo Moro e gli anarchici italiani, sostenendo che alcuni gruppi fossero stati inseriti nella lista del terrorismo internazionale nel 2025. Compatangelo faceva notare come l'evento avesse ricevuto ampio spazio soltanto su Fox News, mentre Nbc e Cnn lo avevano praticamente ignorato, segnale della crescente polarizzazione del sistema mediatico americano. Frequentando il Congresso e parlando con parlamentari di entrambi gli schieramenti, Compatangelo racconta dell’odio politico enorme percepito dalle parti di Capitol Hill. Da una parte i democratici progressisti, come Bernie Sanders e Zohran Mamdani, sempre più critici verso Israele. Dall'altra un'amministrazione che aveva fatto della stretta sull'immigrazione uno dei principali strumenti di mobilitazione elettorale. L'ultima immagine televisiva di Compatangelo è rimasta impressa a molti telespettatori e David Parenzo stamattina lo ha celebrato per l’ultima volta trasmettendo le immagini di quell’ultimo siparietto ironico che rimarrà certamente nella storia del giornalismo italiano.