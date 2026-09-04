Col governo più lungo della storia italiana Giorgia Meloni è diventata l’unica leader del nostro Paese

Giorgia Meloni è la premier più longeva della storia della Repubblica. Nessuno è durato come lei al governo. Non è solo la prima premier donna, è anche la prima premier in assoluto ad arrivare a 1.413 giorni consecutivi di legislatura. Leggerete in giro le rivendicazioni da parte di Fratelli d’Italia, che ha messo insieme un breve documento di 28 pagine per vantarsi dei risultati, e leggere critiche e polemiche sui giornali che vi faranno l’elenco delle cose fatte e delle cose non fatte da Giorgia Meloni. E qualcuno vi dirà che ha fatto troppo poco, quindi troppo facile restare in carica tutto quel tempo. Ma dite sul serio? Pensate, è così facile restare in carica così tanto tempo che nessuno, nessuno ci era riuscito finora. E Giorgia Meloni lo ha fatto con una classe dirigente devastata, di scappati di casa, con pochissime eccezioni tra i ministri, figurarsi più sotto, tra sottosegretari, capi di sezione e così via.