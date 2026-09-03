Lo scacco al Re(nzi) di Giorgia Meloni per rompere il Campo Largo. Ecco perché la premier ha tolto il segreto di Stato sull’affaire Mancini e autogrill

Tra le righe, Anzaldi suggerisce che l’incontro tra Renzi e Mancini abbia trattato, probabilmente, dell’eventuale proposta politica di Conte verso Renzi a prendere parte, come ministro, ad un successivo esecutivo sorto da un rimpasto, cosa che poi non è accaduta perché prese il potere Mario Draghi dopo il ritiro dei due ministri renziani. Nel gennaio 2021, il leader di Italia Viva, peraltro, interveniva al Senato rivolgendosi a Conte parlando di alcune delle lusinghe ricevute: “Quando sono venuto a trovarla, mi ha chiesto, con grande gentilezza, se fossi interessato a incarichi internazionali e io, con altrettanta gentilezza, le ho detto di no, per un motivo molto semplice: in questo momento, non è in ballo il destino personale di Tizio, Caio o Sempronio, ma il futuro del Paese”. Ecco, anzitutto è un peccato che stia venendo fuori tutto questo per quel difficile reapprochement tra Renzi e Conte. Nel campo-largo i due sono sempre stati agli antipodi, ma in questi mesi sono stati impegnati a raggiungere un punto di caduta per intendersi verso il 2026. La scelta di Meloni, però, di togliere il segreto di Stato sull’incontro tra Renzi e Mancini all’autogrill cambia tutto. Perché se è vero che Report, da un lato, si prestò a fare da megafono ad una competizione interna ai servizi segreti (come scrivono Boezi e Sorrentino sul Giornale) e se, contestualmente, la lettura che ci ha dato Anzaldi qui su MOW è veritiera, allora si trattò sia di una sorta di ambasciata che di una polpetta avvelenata per Renzi in salsa Cinque Stelle, con l’obiettivo duplice di: danneggiare Renzi alle prese con il progetto politico di far cadere il governo Conte per favorire l’ascesa di Mario Draghi; bruciare Marco Mancini nella competizione a vice-direttore del Dis, posto che poi, dopo la nomina di Elisabetta Belloni a numero uno dei servizi, venne preso da Giuseppe Del Deo, oggi indagato nell’inchiesta della Procura di Roma sulla cosiddetta “Squadra Fiore” per peculato e accesso abusivo a sistema informatico, nel 2025 misteriosamente pre-pensionato da Giorgia Meloni.