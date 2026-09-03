“S’è pentito”, torni a casa! La (in)giustizia dopo la violenza sulla 13enne di Torino sta tutta in una parola: resipiscenza

Solo che dietro la pagliacciata delle dichiarazioni e dei silenzi imbarazzati viene da chiedersi, con cinica lucidità, cosa sarebbe successo a ruoli invertiti: se l'indagato fosse stato un italiano doc, magari con la faccia giusta o il patrimonio adatto a finire nel tritacarne del politicamente corretto, la reazione del circo mediatico sarebbe stata la stessa? Quei maître à penser della morale, culturalmente superiori e antropologicamente migliori, che adesso biascicano un silenzio imbarazzato perché l'accusato è uno straniero e la stronzata l’ha fatta un magistrato, avrebbero già occupato i talk show invocando piazze piene e la gogna? Ognuno risponda secondo coscienza.

Nel frattempo la Procura di Torino, che non ci sta a veder vanificato un lavoro d'indagine lampo, è già ricorsa al Tribunale del Riesame per riportare l'uomo nella custodia cautelare in carcere. Per i magistrati, il pericolo sociale e il rischio che il soggetto ci riprovi non si cancellano con un “mi dispiace avevo bevuto” pronunciato a favore di telecamera o davanti a un giudice durante l'interrogatorio. Ritenere sufficiente una dichiarazione di pentimento di fronte a un'ipotesi di violenza su minore indica una spaccatura insanabile tra il formalismo delle toghe e la tutela effettiva dei cittadini. Quella parola, “resipiscenza”, buttata là è lo sfregio estremo della prepotenza di chi muove da un presupposto: io decido e sono intoccabile. Che poi è lo stesso presupposto di tanta magistratura ideologicizzata. La partita ora si sposta al Riesame, ma qualcuno resterà impunito e, di certo, non sarà “lo stupratore”. Anche perché i soliti giannizzeri sono già scesi in campo a difesa dell’indifendibile. E guai a sollevare il dubbio! Appena si è voluto provae a vederci chiaro annunciando l’invio degli ispettori ministeriali, è scatta immediato il riflesso condizionato dell’Associazione Nazionale Magistrati. Invece di interrogarsi sullo sconcerto dell’opinione pubblica di fronte a una tutela così blanda per una minore, la cittadella giudiziaria ha alzato le barricate. L’Anm parla subito di "attacchi scomposti" e iniziative "non ortodosse", spalleggiata dalle Camere Penali che gridano all’attentato all'autonomia della magistratura. Finanche la satira d'ordinanza viene sfoderata per sdrammatizzare quello che per la vittima è un incubo. Per le toghe la regola è chiara: la giustizia è un circolo privato dove solo altri giudici possono giudicare. L’esigenza di tutela dei più deboli? Un dettaglio secondario rispetto all'inviolabile sacralità del dogma giudiziario.