Kimi Antonelli a Monza con il casco di Valentino Rossi: “Parto ultimo per la penalità? Questo weekend tutto full attack”. Poi la parolaccia in conferenza e quel commento sul trofeo…

Quella di Mercedes è una decisione pesante, ma Kimi l’ha compresa appieno e, soprattutto, ci ha spiegato come arrivare davanti sia tutt’altro che impossibile: “Dipende dal passo che avremo e da quanto andremo forti durante il weekend. Sicuramente avremo la possibilità di lavorare in modo diverso rispetto al solito”, ha esordito nell’incontro con la stampa italiana che ha aperto la sua giornata. “Potremo focalizzarci di più sul setup e lavorare di più per la gara è un'ottima cosa, poi il resto si vedrà. La top 5 è molto fattibile, ma ovviamente bisogna vedere come si evolverà la situazione”.

Dietro la scelta, però, c’è anche un altro motivo, piuttosto importante in vista del prosieguo di stagione: “Tra poco porteremo degli aggiornamenti e il team è fiducioso che il nuovo pacchetto ci farà guadagnare performance. Tutto questo insieme di fattori ci ha spinti a prendere la penalità qui”. Aggiornamenti che lo costringeranno ad altre cinque posizioni di penalità più avanti, ma che gli garantiranno un motore sulla carta più potente.

Non è la migliore delle posizioni e poco dopo l’italiano lo sottolinea ancora una volta, ma per lui ci sono anche aspetti positivi: “Questo mi permetterà di divertirmi di più, guidare spensierato e togliermi un po’ di pressione. Preferirei molto di più partire in pole, ma la situazione mi aiuterà ad affrontare il weekend con più leggerezza”. Conferma, quindi, quanto aveva raccontato Toto Wolff in Austria, il primo a parlare di questa possibilità. E per la gara c’è solo una possibilità “Questo weekend sarà full attack, pur usando la testa. Certo, non arriverò alla prima staccata domenica frenando come in qualifica, finirei per fare strike!”, scherza un attimo dopo strappandoci una risata.

Quello di casa, quindi, rimane un GP speciale e in quanto tale sarà celebrato con un casco pazzesco. Nell’incontro ci spoilera che è dedicato a un suo grande amico, poi scopriamo che quel personaggio “non svelato” è nientemeno che Valentino Rossi. Ne svelerà i colori solo a sera inoltrata, quando ormai il paddock è semi deserto: a farla da padrone è il tricolore, con sulla parte posteriore un'immagine stilizzata di loro due, uno vicino all'altro.