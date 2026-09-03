Ma quanto ha gasato Lewis Hamilton a Monza, in F40? “Nessuno in Ferrari l’aveva mai fatto, volevo essere il primo”. E poi su Schumacher, i sogni e quella volta con una Fiat 500

Poi racconta dell’acquisto, con parecchio orgoglio: “La cercavo da tempo. Volevo un esemplare con pochi chilometri e con una storia autentica. Ne ho trovata una il cui proprietario l’aveva guidata da Maranello a casa (appena 69 km) e poi l’aveva parcheggiata senza mai più riaccenderla. La portiera del passeggero non era mai stata aperta! Era coperta di polvere. Alla fine ho deciso di farla rimettere a nuovo perché volevo guidarla per venire qui”.

L’ha fatto e l’ha ribadito, senza mezzi termini, rivelando poi anche una storia piuttosto curiosa: “La cosa assurda è che, quando hanno smontato l'auto per controllarla, hanno scoperto che il motore era il numero 44! Non ci potevo credere, sembrava un segno del destino. È stata un’opportunità unica per omaggiare la storia della Ferrari nel suo GP di casa”.

Un gran premio che ha vinto già cinque volte, al pari di Michael Schumacher di cui veste le sette stelle sulla tuta. L’intero weekend della Scuderia è infatti dedicato al Kaiser, che più di tutti gli altri in rosso ha segnato un’epoca. La Ferrari qui lo ricorda riportando in pista i colori della F310, la vettura con cui il tedesco vinse per la prima volta il GP nel 1996.

Domeniche, quelle, che Sir Lewis ci dice di ricordare perfettamente: “Erano le più felici da bambino, quando sentivi quella musica, la vecchia e bellissima sigla della F1. La sentivi dal piano di sotto e sapevi che correndo giù ti saresti emozionato. Ricordo chiaramente di aver visto Michael sulla macchina rossa e ricordo quando giocavo ai videogiochi: sceglievo sempre lui in quella Ferrari e cercavo di immaginarmi cosa si provasse a essere al suo posto”.