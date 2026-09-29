Odiate questa Formula 1, ma se Fernando Alonso ha deciso di continuare a provarci è solo merito della FIA

Alla tenera età di 45 anni, Fernando Alonso ha confermato che correrà in F1 per almeno un’altra stagione insieme ad Aston Martin. L’ha fatto con un video in perfetto stile Hollywoodiano e dal setting da serie TV Netflix: una sola sedia in mezzo a una camera buia e con un “La F1 è stata buona con me” pronunciato guardando in camera un attimo dopo il ciak del regista. Sembra persino emozionato, con gli occhi lucidi: “Ci ho messo un po’ a prendere una decisione, ma adesso ho tutto molto chiaro. Mi ritirerò”. Poi la svolta: “Ma non è ancora il momento”.

Il tempo che si è preso è dovuto tutto alle difficoltà di Aston Martin e Honda, da inizio 2026 ormai costretto a lottare con la propria vettura prima che con gli avversari quando ce n’è l’occasione. Eppure, lui sostiene che nulla è cambiato addirittura rispetto a quando ha iniziato a correre. Ce l’ha ricordato a Monza, quando l’abbiamo incontrato nell’hospitality del team per una media session, ma ci ha tenuto a farlo anche nell’annuncio fatto da Aston Martin: “Sono molto felice di firmare un nuovo contratto. Mi sono preso il tempo necessario per prendere questa decisione, ma le corse sono la mia vita, la mia passione e so di avere ancora la velocità e la determinazione per competere al massimo livello”.