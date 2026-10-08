Kimi Antonelli a Singapore? Chiamatelo pure “il capitano” di Mercedes: “Russell con il vecchio pacchetto l’ha deciso la squadra, io corro col nuovo”

A Singapore ci saranno due diverse Mercedes in pista. Una con tutti gli aggiornamenti portati in Malesia, l’altra nella sua vecchia configurazione. Il tutto con un solo un obiettivo: capire se il tanto atteso pacchetto arrivato a Sepang rappresenta un vero passo in avanti o se si tratta di un flop che avrebbe del clamoroso, per il tempo e il denaro che a Brackley ci hanno investito. Le due W17, infatti, lo scorso fine settimana hanno faticato e non poco, a prescindere dal risultato finale.

Questione di mancata comprensione, come raccontato da entrambi i piloti e da Toto Wolff dal venerdì alla domenica. Tante novità, troppe per trovare la quadra in appena due vere sessioni di prove, considerato che la prima si è svolta su pista completamente sporca e con zero riferimenti. Perciò, a Singapore il lavoro continua seppur in maniera inaspettata: il weekend verrà utilizzato per fare una comparativa totale tra le due versioni, nonostante l’unica prova libera a disposizione visto il format Sprint.