Chi è Daniel Miron Lorente, l'ultima scommessa Ferrari per battere la Mercedes (del futuro): arriva dalla Spagna e fa paura

Daniel Miron Lorente. È questo il nome che più ha attirato l’attenzione quando, questa mattina, Ferrari ha annunciato i cavallini che faranno parte della sua driver academy nel 2027. Nessuna rivoluzione, con tre nuovi nomi. Alp Aksoy, turco e che in questo 2026 ha ben figurato tra F4 Italiana e E4, Salim Hanna, colombiano, un po’ l’oggetto misterioso della lineup e Daniel Miron Lorente, un nome che probabilmente solo i più accaniti di motori conosceranno già. Non perché lo spagnolo non abbia vinto nulla, anzi. Il motivo è semplice: in monoposto non ci è arrivato ancora e ha solo 12 anni.

Classe 2013, quest’anno ha corso nella categoria OK Junior del kart internazionale. Ciò significa che, per almeno un’altra stagione completa, non lo si vedrà correre in macchina. Il perché dell’essere piombati su un dodicenne lo si deduce facilmente dai risultati: vice campione europeo FIA e campione del Champions of the Future, due dei campionati di maggior rilevanza nel mondo del karting. È uno dei favoriti a vincere la Coppa del Mondo, che si correrà a La Conca (Lecce) tra il 5 e l’8 novembre.