Quanto sarebbe figo Wenger alla guida della Fifa? Gli assalti frontali a Infantino sono cominciati e spunta il nome dell’ex Arsenal. Ma gli equilibri di potere nel calcio sono ancora instabili

“The emperor is naked”: l’imperatore, nemmeno il re, è nudo. Il presidente della Uefa, Aleksandr Ceferin, solo poche settimane fa diceva questo, senza citarlo, di Gianni Infantino. Il numero uno della Fifa è sotto attacco per aver tentato di “vendere il calcio”, attraverso l’operazione Fifa Forward Enterprise e la cessione dei diritti commerciali del Mondiale per 20 miliardi e la partecipazione del 20% a Thrive Capita, fondata da Joshua Kushner, fratello del genero di Donald Trump. E ogni settimana escono notizie che lo riguardano: l’ultima, quella sui presunti compensi extra, 1,3 milioni di sterline incassati al di fuori dello stipendio da presidente Fifa nel 2024, riconducibili pare alla società statunitense FWC2026 che ha organizzato l’ultimo Mondiale. Notizie che arrivano in un momento politico ben preciso: entro il 18 novembre, infatti, devono presentarsi i possibili candidati alle elezioni di marzo 2027 per sostituire proprio Infantino alla guida della Fifa. Siamo in campagna elettorale. Candidati, per ora, ce n’ò solo uno, l’ex Tottenham Ramon Vega, che però ha poche chance. Ma specialmente sui quotidiani inglesi, su tutti Guardian e Telegraph, fonti vicine alla Uefa e agli ambienti delle istituzioni calcistiche europee garantiscono che un candidato si troverà. I tempi sono volutamente stretti. L’impressione è che il nome verrà fatto a ridosso del 18 novembre, così da lasciare meno tempo alla Fifa e a Infantino per mettersi di traverso. Se Gianni dicesse “no” la sua mania da imperatore risulterebbe a quel punto ancora più chiara, si rivelerebbe davvero “l’antidemocratico” che per molti è. Ieri 15 ottobre Infantino ha chiesto ufficialmente scusa al Consiglio della Fifa per aver portato avanti sottotraccia il Football Forward Enterprise. Ha chiesto scusa e poi ha presentato in 30 minuti, insieme a due legali statunitensi, le sue ragioni con delle slide. Non abbastanza, comunque. Debbie Hewitt, della Federcalcio inglese, ha detto che se Infantino “non risponde alle domande” poste a proposito del progetto, allora “è inadeguato a fare il presidente”. Stessa cosa ribadita da Bernd Neuendorf: “L’intera amministrazione deve essere riformata e l’intero sistema di governance deve essere riformato”, ma “non è possibile con Gianni come responsabile della Fifa. Quindi, a mio avviso, abbiamo bisogno di un riavvio completo, un riavvio politico delle persone che rappresentano la Fifa”. È stato invece rinviato l’esame di una modifica alle norme disciplinari che avrebbe eliminato la possibilità di annullare le squalifiche conseguenti a un’espulsione diretta, iter partito dopo l’affaire Balogun. Infantino si è impegnato a dare ulteriori informazioni al Consiglio previsto a Doha il 16 dicembre. Nel frattempo, un nome nuovo si farà.