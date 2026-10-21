Basta Yamal, ormai sei fuori controllo! E ci fai godere troppo

Yamal ormai ha perso il controllo. Ogni volta che scende in campo sono gol, magie assurde. Record infranti. E se pensiamo che il ragazzo ha solo 19 anni compiuti lo scorso 13 luglio, ancora non possiamo immaginare quale sarà il suo limite. Forse non esiste, forse non lo abbiamo mai visto nel calcio uno così. E ci fa godere troppo.

L'ultimo gioiello è nella sfida stellare della terza giornata di Champions League contro il PSG. Al Parco dei Principi, nonostante il successo finale dei francesi per 4-2, il momentaneo pareggio realizzato dal fuoriclasse spagnolo è il dipinto di un genio. Dopo aver fatto fuori nell'uno contro uno Zaire Emery, ha sfoderato un colpo dal futsal fuori dal tempo e dallo spazio che ha fatto fuori il portiere avversario e rubato gli occhi a chi era allo stadio.

Anche Alex Del Piero, nel dopo partita di Sky, si è soffermato sull'ennesima giocata da fenomeno di Yamal: “È uno spettacolo vedere come approfitta di questa imprecisione di Zaire Emery nel disimpegno, però partiamo dal controllo: subito con il petto la mette giù in direzione di aggressività nei confronti del difensore. Questo cambia la dinamica dell’azione perché non è in attesa ma subito in attacco verso il difensore, che prende una posizione interna preoccupato del suo mancino. Lui come vede questo mezzo spazio va via in velocità e poi c’è il genio. Arrivando con quel passo tira questa puntazza. Non solo tira di punta, ma la alza: volutamente l’ha alzata”.