Siamo a Phillip Island per parlare della guerra in Qatar: Due schieramenti, due grosse verità e un rischio enorme per la MotoGP

Nei giorni scorsi gli Stati Uniti hanno ordinato il rimpatrio ad alcuni diplomatici e civili da Arabia Saudita, Bahrain e Qatar, mentre è notizia di ieri che un attacco Houthi ha causato la morte di una persona e ne ha ferite altre otto a Dammam, circa 200 Km in linea d’aria a nord del tracciato del Qatar.



Venerdì scorso ai piloti è arrivata una lettera dall’organizzatore in cui li si invitava alla calma: se decidiamo di andare è perché è sicuro farlo. E così hanno risposto quasi tutti i piloti quando gli abbiamo chiesto che idea si fossero fatti sulle possibilità di correre in Qatar. A dare la risposta più dura e meno accomodante è Alex Marquez: “Ogni giorno le cose cambiano e sembra sempre peggio. È quello che è, dal campionato ci dicono che è tutto sotto controllo ma io non credo che nessuno abbia davvero questa situazione sotto controllo, perché è molto complessa. Penso che da un giorno all’altro possano cambiare mo0lte cose. E che non sia una decisione da prendere adesso. Bisogna essere realisti. Sicuramente ci sono tanti soldi in questo accordo, credo che sia così e Dorna li vuole tutti, io su questo sono d’accordo. Però di mezzo c’è la salute di tutti e devono stare attenti perché molta gente andrà in Qatar”.



Più pragmatico e realista invece Marco Bezzecchi: “Noi siamo piloti, è ovvio che vogliamo correre. Questo è chiaro. Se l’organizzazione garantisce il funzionamento del weekend di gara io alla fine mi fido di loro, non penso che siano dei matti scatenati che ci mandano là senza essere sicuri di quello che fanno. La mia posizione è questa., poi se le cose cambieranno… purtroppo sappiamo che i motivi non sono tanto belli. Aspettiamo e cerchiamo di vedere, io quello che mi dicono di fare lo faccio”.