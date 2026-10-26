Quando criticate Charles Leclerc, ricordatevi di Austin 2026 e del duello (vinto) con Max Verstappen: “Posso essere anch'io un animale”

Dopo il GP di Singapore Charles Leclerc è stato ampiamente criticato. Il motivo è legato a quella staccata remissiva in Curva 1 contro Verstappen, rinunciando ad affondare il colpo nonostante lo scatto migliore allo spegnersi dei semafori e le due macchine praticamente appaiate fino alla staccata. Il monegasco era all’interno e il sorpasso sembrava cosa fatta, ma Max gli ha risposto stringendolo verso il muro e costringendolo ad alzare il piede.

Al termine del GP, secondo sotto la bandiera a scacchi e con la sensazione generale di una vittoria possibile se da quella curva fosse uscito in prima posizione, Charles aveva raccontato di non aver avuto in realtà altra scelta. O così o un contatto tra i due, con la possibilità di mettere fine alla sua gara dopo nemmeno un giro.

In molti però quella spiegazione non l’avevano capita e i soliti commenti da bar non si sono fatti attendere. Se ne sono dette di ogni, mentre lui ha lasciato parlare la pista. Come sempre, d’altronde. E alla fine, la risposta più forte è arrivata proprio contro Verstappen, al primo giro del GP in Texas.