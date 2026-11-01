L’allarme di Charles Leclerc dal Messico: “Gara movimentata? Sarei molto sorpreso”. Il perché è tutto legato all’aria

Non una bella notizia per chi sarà indietro dopo quei primi metri, al contrario di quanto si è visto negli anni passati. Magari non sarà una processione, ma di battaglie serrate non ce ne si aspettano molte. Ed è anche per questo che, realizzare un giro perfetto in Q3, stando davanti, sarebbe stato importante, più che in altre occasioni.

Al monegasco non è riuscito, battuto sia da Hamilton, in pole position con una magia, che da George Russell sotto la bandiera a scacchi. E le ragioni della fatica fatta in Q3 le ha ben chiare: “È successo che non ho fatto un buon lavoro quando contava”, continua a raccontare. “Purtroppo, è una storia che si ripete un po’ spesso recentemente perché con le gomme morbide in qualifica facciamo una fatica incredibile. Metterle nella giusta finestra è sempre molto difficile. In Q1, Q2 e nel primo tentativo in Q3 ho avuto un po’ di difficoltà a fare il giro di preparazione che volevo, mentre nel tentativo decisivo della Q3 sono riuscito a farlo, ma la macchina è cambiata tanto e non me l’aspettavo. Onestamente non ho fatto il lavoro che avrei dovuto fare, appunto. È semplice”.

La stessa cosa era accaduta anche a Singapore e Austin - ma non solo -, in entrambe le occasioni a un passo dalla pole position e in grandissima difficoltà nel far funzionare le gomme nel miglior modo possibile. L’unica buona notizia è che, proprio come a Marina Bay e al COTA, il passo gara mostrato durante le simulazioni è buono, anzi, ottimo.

Servirà però fare tutto bene immediatamente, altrimenti il rischio è quello di una gara “plafonata” alle spalle di qualche avversario. Quelli dopo lo spegnimento dei semafori saranno dei secondi molto più importanti di quanto ci si sarebbe aspettato alla vigilia del fine settimana. In una F1 così tirata e complessa tecnologicamente, anche l’aria fa la differenza. Molto più che in passato.