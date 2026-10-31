Ma in Ferrari, prima di parlare ai media lo fanno un briefing? A sentire Hamilton e Vasseur in Messico, no (menomale che li salva la pista)

Prima, però, bisogna fare un passo indietro. Quello di Città del Messico è un tracciato particolare, che sorge a 2.240 metri sul livello del mare, quota più elevata tra tutti quelli inseriti nel calendario di F1. Ciò significa che l’aria è più rarefatta e il turbo deve girare più velocemente per compensare questo aspetto. Per questo, averne uno più piccolo può diventare un vantaggio, soprattutto all’uscita delle curve lente e nelle riprese, dove riduce il ritardo tra la richiesta del pilota e la risposta della Power Unit. C’è però una criticità: deve anche girare nel regime giusto per non surriscaldarsi e compromettere l’affidabilità.

Per il manager francese, questo aspetto, unito anche alla presenza di tratti lenti dove la SF-26 si è mostrata in forma nel venerdì, può essere un vantaggio: “Lo è, ma tutti miglioreranno e affineranno la vettura tenendo conto dell’altitudine. È vero che le condizioni sono estremamente diverse rispetto a quelle che affrontiamo normalmente e, per i piloti, guidare qui a con questo livello di carico aerodinamico è una sfida”. Si dice comunque fiducioso, soprattutto alla luce dei riscontri arrivati dalla pista.

A contraddirlo, qualche minuto più tardi, ci ha pensato il suo stesso pilota. “In realtà non sono molto d’accordo su questo discorso”, ha affermato Sir Lewis pur non riferendosi alla specifiche affermazioni di Vasseur ma riflettendo in generale. “Mercedes e Red Bull sono ancora più veloci di noi alla fine dei rettilinei, proprio come accade a ogni gara”. Turbo più piccolo o più grande, il problema resta: “Loro continuano ad avere molta più spinta alla fine dei rettilinei. Penso che stiamo ancora perdendo due o tre decimi abbondanti”.

Per fortuna che, almeno sulle sensazioni in vista del prosieguo del weekend, i due sembrano allineati: “Finché ho girato erano davvero ottime. La macchina stava andando molto bene. Penso che abbiamo fatto un buon lavoro”. Una linea però manca e ogni weekend non fa che confermarlo. Verrebbe da dire che, forse, prima di parlare agli altri piloti e team principal dovrebbero confrontarsi tra di loro. Altrimenti, ogni volta è sempre la stessa storia. E anche a Città del Messico il buono fatto in pista viene offuscato da casini che succedono fuori, decisamente evitabili.