La lezione di Lewis Hamilton in Messico, nel segno di Schumacher: “Se vuoi qualcosa c’è sempre un modo per ottenerla. La pole mi riporta a quando sognavo di imitarlo”

Non tutto, comunque, nel suo sabato è filato liscio. Un bloccaggio nel Q2 gli costerà una partenza senza gomma nuova in gara, ma in questo momento sembra voler pensare ad altro: “Non ne avevo mai fatta una qui in Messico ed davvero speciale. È anche la mia prima pole con la Ferrari, mi piace questo numero”. Qualche istante dopo, Button gli fa notare che è il pilota più anziano a prendersi una pole da Mario Andretti nel 1982.

Lui lo guarda, sorride, e poi replica: “Quando uno vuole qualcosa c’è sempre un modo per ottenerla; è sempre tutto nella mente, per tutti noi. Io faccio tante cose per tenermi in forma, faccio tanto sport per tenermi giovane e attivo. E amo quello che faccio: quell’amore non è mai svanito. Mi sveglio ogni mattina pensando e sognando questo”.

Non può mancare poi il ringraziamento ai suoi fan, che mai manca di menzionare: “Mi aiutano a continuare a spingere. Spero di averli resi contenti oggi e spero di farlo anche domani”. Così è stato, considerato il delirio che è scoppiato a Città del Messico non appena ha tagliato il traguardo. Dalle tribune si alzano in piedi, saltano, scuotono i propri cartelloni, gioiscono. È l’effetto Hamilton, che non manca mai. Lo fa insieme a una Ferrari che sorprende, scacciando il tabù del Q3 laddove nessuno se la sarebbe aspettata davanti. Nel weekend del “Non c’è mai stato nessuno come me in F1”, come aveva raccontato nel Media Day, dà un’altra lezione a tutti quanti.