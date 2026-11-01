Il Mondiale 2026 di F1? Kimi Antonelli e le cinque magie da fuoriclasse assoluto che gli hanno permesso di vincerlo

L’altra perla arriva a Miami, quarto GP stagionale dopo aver vinto anche in Giappone. Il copione è lo stesso: soffre nella Sprint Race con una Mercedes che negli States fatica, poi si prende la pole ribaltando ogni pronostico e rifilando quattro decimi a Russell. E, sotto la bandiera a scacchi della domenica, concretizza un vero capolavoro: terza vittoria fila dopo una gara dominata davanti a Norris e Piastri, mentre il compagno è solo quarto e staccato di 43 secondi.

La striscia di successi non si ferma nemmeno in Canada, questa volta approfittando del ritiro di George seppur il successo non sia arrivato solo per fortuna. Sono quattro di fila e ci si inizia a chiedere come andranno le cose in weekend più complicati, dove la vittoria non sarà affatto scontata.



La risposta arriva già a Monaco, appuntamento seguente. La Mercedes fatica, ancor di più che a Miami, con Ferrari e Red Bull decisamente più veloci. Lui, però, decide di mandare un segnale chiarissimo già al sabato, dopo aver chiuso in testa le FP3 e aver trovato, quasi d’incanto, il feeling tra le stradine del Principato. Pole position per 43 millesimi su Verstappen, mentre Russell non fa meglio della sesta posizione a quattro decimi dal suo tempo.

Come sempre a Montecarlo chi parte dalla pole è inevitabilmente il favorito, ma prima tocca arrivare in testa alla staccata della Santa Devota, cosa non scontata considerate le difficoltà in partenza fino a quel momento. Quando si accendono i semafori c’è tensione, ma al loro spegnimento Kimi è perfetto. Mantiene la testa e poi inizia a spingere come un forsennato, tanto che via radio gli chiedono di rallentare. Quando la vittoria sembrava in cassaforte, ecco la stangata. Bandiera rossa dopo l’incidente di Leclerc, con la gara che riprenderà dalla griglia e non dietro safety car. Dovrà ripetere tutto daccapo, con dieci giri davanti a sé. Al suo fianco, però, non ci sarà Max bensì Hamilton, vale a dire un problema ancor più grosso perché, in quasi tutte le precedenti occasioni, le Ferrari erano sempre scattate meglio di Mercedes.

Nonostante ciò, alla ripartenza fulmina Sir Lewis tenendosi stretta la prima posizione e lanciandosi verso la quinta vittoria di fila, eguagliando Fangio, Stewart, Senna, Schumacher e Hakkinen. Nella casa dei campioni, lui ha guidato da tale.