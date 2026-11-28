

La regola introdotta dopo il GP degli Stati Uniti nel 2025 parla chiaro, chiarissimo:



“Qualsiasi pilota il cui motore si spenga sulla griglia di partenza, o che incontri altre difficoltà, deve segnalarlo alzando un braccio. Non è consentito tentare di riavviare la motocicletta sulla griglia. Sotto la supervisione o con l'assistenza di un commissario, il pilota e il mezzo verranno allontanati dalla griglia verso la corsia dei box (pit lane) nel minor tempo possibile; lì, i meccanici potranno prestare assistenza. Tali piloti potranno iniziare il giro di riscaldamento dalla corsia dei box, per poi portarsi nella posizione di partenza loro assegnata; dovranno inoltre scontare una penalità di "doppio long lap" durante la gara, secondo le indicazioni della Direzione Gara, a condizione che escano dalla corsia dei box prima della sua chiusura e raggiungano la griglia prima del passaggio della Safety Car. Qualora non riuscissero a uscire prima della chiusura della corsia dei box, dovranno iniziare la gara partendo dalla corsia dei box stessa. Al personale del team non è consentito rientrare sulla griglia una volta che questa è stata sgomberata, a meno che non vi sia un'esplicita indicazione da parte di un commissario”.



Ergo, la penalità è giusta. Che la regola sia sbagliata invece, perché di fatto il problema non è stato una responsabilità diretta del pilota, è altrettanto vero, eppure il primo passo che deve fare una Direzione Gara è far applicare il regolamento. Poi magari averne uno sensato.