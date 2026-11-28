Il semaforo non si spegne, la Ducati di Marc Marquez va a fuoco e la direzione gara gli infligge due long lap penalty per aver riportato la moto nel box, ritardando così la partenza. È il sabato di Valencia, le tribune sono strapiene e l’atmosfera è quasi solenne per l’ultimo sabato del 10 volte campione del mondo, che in mattinata vince la BMW M2 CS in palio per il miglior pilota sul giro secco. “L’ho perso con stile”, gli dice al parco chiuso un Marco Bezzecchi velocissimo, in pole con quasi mezzo secondo di vantaggio sullo spagnolo. Marc ride, si gode l’ultima qualifica della sua carriera anche se qualche ora più tardi si trova a dover fare i conti con la legge delle corse: imprevedibili, sempre. Così il semaforo della Sprint si incanta, spezzando il rito della telecronaca in tutte le lingue del mondo e, contestualmente, l’aria serena nel box Ducati.
Giusto penalizare Marc Marquez? La regola parla chiaro
La regola introdotta dopo il GP degli Stati Uniti nel 2025 parla chiaro, chiarissimo:
“Qualsiasi pilota il cui motore si spenga sulla griglia di partenza, o che incontri altre difficoltà, deve segnalarlo alzando un braccio. Non è consentito tentare di riavviare la motocicletta sulla griglia. Sotto la supervisione o con l'assistenza di un commissario, il pilota e il mezzo verranno allontanati dalla griglia verso la corsia dei box (pit lane) nel minor tempo possibile; lì, i meccanici potranno prestare assistenza. Tali piloti potranno iniziare il giro di riscaldamento dalla corsia dei box, per poi portarsi nella posizione di partenza loro assegnata; dovranno inoltre scontare una penalità di "doppio long lap" durante la gara, secondo le indicazioni della Direzione Gara, a condizione che escano dalla corsia dei box prima della sua chiusura e raggiungano la griglia prima del passaggio della Safety Car. Qualora non riuscissero a uscire prima della chiusura della corsia dei box, dovranno iniziare la gara partendo dalla corsia dei box stessa. Al personale del team non è consentito rientrare sulla griglia una volta che questa è stata sgomberata, a meno che non vi sia un'esplicita indicazione da parte di un commissario”.
Ergo, la penalità è giusta. Che la regola sia sbagliata invece, perché di fatto il problema non è stato una responsabilità diretta del pilota, è altrettanto vero, eppure il primo passo che deve fare una Direzione Gara è far applicare il regolamento. Poi magari averne uno sensato.
Dopo l’incendio, la Sprint è un capolavoro Aprilia
Marco Bezzecchi parte fortissimo, al quarto giro avrà due secondi di vantaggio su Jorge Martín, partito altrettanto bene dalla quinta piazza. Inizia una lotta tra Jorge e Marc: il primo va spesso largo, il secondo prova a passarlo in un paio di occasioni - senza riuscirci - prima di iniziare a scontare i suoi due long lap, al sesto e settimo giro. Al nono cade Aledeguer, a questo punto Marco Bezzecchi è in piena gestione con tre secondi di vantaggio. Enea Bastianini, contro ogni (sua) previsione, sale sul podio dietro agli ufficiali Aprilia e davanti ad Ai Ogura, con la prima Ducati di Fabio Di Giannantonio: così, Aprilia ha 16 punti di vantaggio su Ducati nel campionato costruttori. Marco Bezzecchi invece è secondo in campionato con un punto di vantaggio su Jorge Martín.
Ora resta l’ultima, grande gara della stagione. E una domanda enorme: chi prenderà il posto di Marc Marquez? Le probabilità dicono Bulega, un’indiscrezione parla della possibilità che ci finisca Alex Marquez e nel mezzo ci sono un mare di opportunità. Il tempo invece scarseggia, perché martedì nei test qualcuno dovrà salire su quella moto.