Parlano di cosa siano stati questi 8 anni assieme, dei momenti buoni e di quelli meno, dei due titoli mondiali e dei 63 podi, delle 31 vittorie. Pecco sembra una vecchia canzone degli Articolo 31, anche se poi il messaggio è diverso: “Da bambino guardavo i miei eroi alla TV, guardavo Pedrosa, 31 vittorie anche lui. E poi Valentino, Stoner, Lorenzo, Marquez. L’idea di essere arrivato a vincere così tanto va ben oltre a quello che avrei mai potuto sperare. E sono cose che nessuno potrà mai portarmi via”.



Gigi Dall’Igna rischia di commuoversi ancora in un paio di occasioni: “Pecco ha riportato il titolo in Ducati dopo l’era Stoner, ricorderò per sempre le sensazioni che ho provato a Valencia 2022. Un obiettivo memorabile per tutti noi, lui rimarrà sempre nella mia testa. Mi ha dato veramente tanto”. In qualche modo, Ducati e Bagnaia sono riusciti a lasciarsi così, lacrime e sorrisi, roba che accade veramente di rado, tantomeno in MotoGP. Entrambi, comunque, sono d’accordo su una cosa: da lunedì, ognuno farà l’impossibile per non far più vincere l’altro. Lo dicono con una leggerezza che lascia intendere come oltre alle vittorie, i litigi, i mondiali, le delusioni e tutto quello che possono produrre 8 anni di corse corse ci sia stato molto di più.



Franco Califano fece scrivere sulla lapide “Non escludo il ritorno”, considerazione che sottoponiamo a tutti e due: “Una volta Gigi mi ha detto una cosa, l’ha detta molto seriamente: mai dire mai”, la risposta di Pecco. “Penso stessimo parlando di vino”. Risate.