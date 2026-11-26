L’hospitality Ducati è stipata di gente: amici, giornalisti, uomini del team, televisioni. A un certo punto si sente piangere un bambino, Pecco Bagnaia sorride: “Dev’essere Oliviero, è emozionato anche lui”. Pecco non correrà a Valencia, la caduta in Qatar gli ha provocato, oltre alla frattura di quarto e quinto metatarso del piede destro, un trauma cranico che ha prodotto un versamento interno, cosa che ha portato i medici a sconsigliargli assolutamente di scendere in pista. Il test del martedì con l’Aprilia, comunque, è ancora in forse.
La conferenza dura quasi un’ora ed è intensa, comincia con un video in cui vediamo Gigi Dall’Igna trattenere a stento le lacrime e continua con un Pecco Bagnaia che singhiozza un po’ non riesce a parlare, qualcuno gli porta dell’acqua. Sullo schermo, una foto di Pecco con tutti i trofei conquistati negli anni e la scritta “From rookie to legend”. Vicino a loro c’è una Ducati GP26 con lo stessa frase sulle fiancate, la carena bianca. Pecco dice che non aver avuto l’occasione di guidarla gli fa un male cane, aggiungendo però che nel salotto di casa farebbe la sua figura. “Poi immaginati con questa sulla panoramica a Pesaro, che roba…”. Gigi e Pecco si spalleggiano nelle domande, complici come probabilmente non accadeva da parecchio tempo.
Parlano di cosa siano stati questi 8 anni assieme, dei momenti buoni e di quelli meno, dei due titoli mondiali e dei 63 podi, delle 31 vittorie. Pecco sembra una vecchia canzone degli Articolo 31, anche se poi il messaggio è diverso: “Da bambino guardavo i miei eroi alla TV, guardavo Pedrosa, 31 vittorie anche lui. E poi Valentino, Stoner, Lorenzo, Marquez. L’idea di essere arrivato a vincere così tanto va ben oltre a quello che avrei mai potuto sperare. E sono cose che nessuno potrà mai portarmi via”.
Gigi Dall’Igna rischia di commuoversi ancora in un paio di occasioni: “Pecco ha riportato il titolo in Ducati dopo l’era Stoner, ricorderò per sempre le sensazioni che ho provato a Valencia 2022. Un obiettivo memorabile per tutti noi, lui rimarrà sempre nella mia testa. Mi ha dato veramente tanto”. In qualche modo, Ducati e Bagnaia sono riusciti a lasciarsi così, lacrime e sorrisi, roba che accade veramente di rado, tantomeno in MotoGP. Entrambi, comunque, sono d’accordo su una cosa: da lunedì, ognuno farà l’impossibile per non far più vincere l’altro. Lo dicono con una leggerezza che lascia intendere come oltre alle vittorie, i litigi, i mondiali, le delusioni e tutto quello che possono produrre 8 anni di corse corse ci sia stato molto di più.
Franco Califano fece scrivere sulla lapide “Non escludo il ritorno”, considerazione che sottoponiamo a tutti e due: “Una volta Gigi mi ha detto una cosa, l’ha detta molto seriamente: mai dire mai”, la risposta di Pecco. “Penso stessimo parlando di vino”. Risate.