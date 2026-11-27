Una scelta, tanti fattori. Il braccio destro continua a tormentarlo, soprattutto dopo l’ennesimo intervento chirurgico seguito al Gran Premio di Le Mans. Non l’unico problema e forse nemmeno quello che l’ha convinto a dire addio. Marquez ha raccontato anche di due nuovi episodi di diplopia, uno dopo il GP d’Indonesia e un altro dopo Le Mans, fortunatamente durati “poche” ore, 48 e 12 per l’esattezza. Campanelli d’allarme che hanno cambiato il suo modo di affrontare le gare e, soprattutto, di valutare i rischi.

“Certo, puoi lavorare sodo, puoi lottare — io sono un combattente — ma si arriva a un punto in cui hai paura e io ho iniziato a provare paura. Non è paura della moto, né della velocità: è la paura legata a un infortunio che c’è, ma che al momento non compromette la mia vita personale e professionale”. Parole forti, soprattutto per uno che ha costruito la propria carriera sulla capacità di spingersi oltre ogni limite. Ma anche la consapevolezza che continuare a farlo non avrebbe più senso. “A volte giriamo al 100% spinti dalla passione e dall’adrenalina, sono ancora veloce e mi sento competitivo, ma a volte è meglio fermarsi a riflettere”.

Non è un caso che abbia indicato il periodo tra il 2020 e il 2023 come il più difficile della sua carriera. Gli anni successivi al grave infortunio al braccio, quando era arrivato persino vicino a chiudere anticipatamente il proprio percorso in MotoGP. Poi l’opportunità concessa da Honda di passare al Team Gresini, la rinascita e infine il ritorno al vertice con Ducati, alla quale ha comunicato la sua decisione solo nella serata di giovedì. Una seconda vita sportiva, come l’ha definita lui stesso, “Più breve della prima ma vissuta fino in fondo”.

Grazie a quest’ultima avventura ha vinto altri due titoli mondiali, arrivando in doppia cifra. Dieci, secondo soltanto a Giacomo Agostini. Più di Valentino Rossi, ma soprattutto più di quanto lui stesso avrebbe mai immaginato. Adesso, però, è arrivato il momento di pensare a qualcosa di diverso. “Non so ancora cosa mi riserverà il futuro, ma alla fine noi siamo solo una parte della MotoGP. Ogni pilota è di passaggio. Ovviamente mi piacerebbe restare in questo mondo ma ancora non so esattamente cosa farò. Ora voglio godermi Valencia”.