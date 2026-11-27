“Sono arrivato qui a modo mio e me ne andrò a modo mio”. La conferenza stampa organizzata da MotoGP dopo che Marc Marquez ha annunciato il suo ritiro a Valencia, con cinque cartelli e un messaggio inequivocabile prima delle FP1, comincia così.
Una decisione maturata lontano dai riflettori, dopo il Gran Premio di Motegi. Da lì in poi Marc ha continuato a correre, vincere e lottare per il titolo, senza far sapere a nessuno quello che aveva già deciso. Soltanto suo fratello Alex era a conoscenza della scelta. Nemmeno i genitori lo sapevano: suo padre lo ha scoperto mercoledì sera, sua madre appena un’ora prima dell’annuncio. Una riservatezza voluta, più di ogni altra cosa e con un solo obiettivo.
“Ho deciso di farlo oggi perché era l’unico modo, l’unica possibilità per lottare per il titolo quest’anno. Parlare del ritiro mi avrebbe tolto energie, mentre così sono rimasto concentrato e vicino a mio fratello, come ho sempre fatto. Alla fine ho lottato per il campionato e ho vinto, ma la decisione era già presa, a prescindere dal fatto che la stagione finisse bene o meno bene”.
Una scelta, tanti fattori. Il braccio destro continua a tormentarlo, soprattutto dopo l’ennesimo intervento chirurgico seguito al Gran Premio di Le Mans. Non l’unico problema e forse nemmeno quello che l’ha convinto a dire addio. Marquez ha raccontato anche di due nuovi episodi di diplopia, uno dopo il GP d’Indonesia e un altro dopo Le Mans, fortunatamente durati “poche” ore, 48 e 12 per l’esattezza. Campanelli d’allarme che hanno cambiato il suo modo di affrontare le gare e, soprattutto, di valutare i rischi.
“Certo, puoi lavorare sodo, puoi lottare — io sono un combattente — ma si arriva a un punto in cui hai paura e io ho iniziato a provare paura. Non è paura della moto, né della velocità: è la paura legata a un infortunio che c’è, ma che al momento non compromette la mia vita personale e professionale”. Parole forti, soprattutto per uno che ha costruito la propria carriera sulla capacità di spingersi oltre ogni limite. Ma anche la consapevolezza che continuare a farlo non avrebbe più senso. “A volte giriamo al 100% spinti dalla passione e dall’adrenalina, sono ancora veloce e mi sento competitivo, ma a volte è meglio fermarsi a riflettere”.
Non è un caso che abbia indicato il periodo tra il 2020 e il 2023 come il più difficile della sua carriera. Gli anni successivi al grave infortunio al braccio, quando era arrivato persino vicino a chiudere anticipatamente il proprio percorso in MotoGP. Poi l’opportunità concessa da Honda di passare al Team Gresini, la rinascita e infine il ritorno al vertice con Ducati, alla quale ha comunicato la sua decisione solo nella serata di giovedì. Una seconda vita sportiva, come l’ha definita lui stesso, “Più breve della prima ma vissuta fino in fondo”.
Grazie a quest’ultima avventura ha vinto altri due titoli mondiali, arrivando in doppia cifra. Dieci, secondo soltanto a Giacomo Agostini. Più di Valentino Rossi, ma soprattutto più di quanto lui stesso avrebbe mai immaginato. Adesso, però, è arrivato il momento di pensare a qualcosa di diverso. “Non so ancora cosa mi riserverà il futuro, ma alla fine noi siamo solo una parte della MotoGP. Ogni pilota è di passaggio. Ovviamente mi piacerebbe restare in questo mondo ma ancora non so esattamente cosa farò. Ora voglio godermi Valencia”.
Servirà tempo, per tutto. E non c’è spazio per i ripensamenti. La decisione è stata presa a “mente lucida”, come nel corso dell’incontro ha ribadito più volte, quando ha capito che il prezzo da pagare stava diventando troppo alto. “A volte bisogna trovare un equilibrio tra i rischi che corri e ciò che puoi ottenere in cambio: oggi, quello che potrei ottenere ancora è magari una vittoria in più, ma non vale più la pena rischiare”.
È una scelta che rivendica senza rimpianti, seppur non senza tristezza. Perché le moto continueranno a far parte della sua vita, nonostante sappia benissimo che non sarà mai la stessa cosa. “Quella c'è, ma ora mi sento completamente rilassato e molto felice. Voglio solo godermi questo weekend così speciale”, continua a raccontare.
Ha vinto tutto, diventando il più grande di questa MotoGP. Ma forse, il successo più grande è proprio questo qui. Dire basta dopo aver ascoltato se stesso, come gli aveva suggerito una leggenda di questo mondo di cui non rivela il nome: “Fai una promessa al tuo corpo e il tuo corpo ti darà qualcosa in più. Avevamo fatto una bella chiacchierata e lui aveva capito che ero davvero al limite. Così ho iniziato a promettere al mio corpo che sarebbe stata l’ultima volta in Indonesia, l’ultima volta a Phillip Island e così via”.
Tristezza, ma anche grandissimo orgoglio e consapevolezza. È un addio che, come sempre ha saputo fare nel corso della sua carriera, ha lasciato il segno. Una decisione più significativa di qualsiasi numero o statistica. A modo suo, come le prime parole che ha pronunciato impugnando il microfono.