I segnali c’erano tutti: la stanchezza dopo le gare, le dichiarazioni quando gli veniva chiesto del ritiro, mai troppo decise, la celebrazione del decimo titolo mondiale in Portogallo citando The Truman Show, quando Jim Carrey saluta il suo pubblico: “Nel caso non vi rivedessi: buon pomeriggio, buonasera e buonanotte”. Eppure, vista la sua velocità, il nuovo regolamento in arrivo per il 2027 e l'impegno preso con Ducati era difficile pensare che l'avrebbe fatto davvero.



Marc Marquez annuncia il ritiro così, all’inizio del primo turno di libere a Valencia, con cinque cartelli facili da leggere e impossibili da fraintendere: “Ne parliamo dopo, ma prima… grazie a tutti quelli che hanno fatto parte di questo viaggio, spero che ve lo siate goduto quanto me. Questa sarà la mia ultima gara in MotoGP. Abbiamo fatto la storia”.



Lo fa con grande emozione, l’applauso del box tutto attorno. Poi indossa il casco ed entra in pista. È un momento storico. Marc Marquez aveva un contratto biennale con Ducati per 2027 e 2028 al quale, evidentemente, c’erano tutte le clausole necessarie per lasciare in anticipo.

Dieci titoli mondiali in carriera, 8 in MotoGP. Il più giovane e il più vecchio a vincerne uno. Stupisce che sia riuscito a lasciare così, ritirarsi da vincenti è una manovra che in pochissimi sono riusciti a fare. Ducati ha convocato una conferenza stampa alle 12.30, qui a Valencia.



Seguiranno aggiornamenti.