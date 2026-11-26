Il corpo in Qatar, la testa ancora a Las Vegas. Charles Leclerc ci è arrivato così a Losail e non poteva essere altrimenti dopo il casino creato lo scorso weekend, per l’ennesimo contatto con Lewis Hamilton. Il secondo in tre gare, per essere precisi, dopo che i due si erano già presi in Messico e avevano promesso tregua a Interlagos. In Nevada è andata molto diversamente, alimentando ogni tipo di speculazione.
Si è parlato di situazione insostenibile, dei duri messaggi di Frederic Vasseur e di un futuro non più scontato. Ma soprattutto, di due piloti che non fanno altro che gareggiare tra loro da inizio anno, non il massimo se si vestono gli stessi colori. Tutte questioni che, inevitabilmente, gli sono state poste appena entrato dentro al paddock alla vigilia del fine settimana.
“Sono assolutamente d’accordo sul fatto che sia inaccettabile”, rivela lui immediatamente ai media presenti in Qatar, come riportato da Automoto.it riprendendo le parole del suo principal. “Come squadra non possiamo permetterci contatti tra compagni di box e questo è molto chiaro a tutti. Per l'incidente di Las Vegas mi sono assunto le mie responsabilità. C’è tensione nell’aria, dobbiamo dissiparla e assicurarci di guardare a giorni più positivi in futuro”.
E qui arriva la prima ammissione. Nessun clima sereno, come più volte da Maranello si è provato a raccontare. “Siamo due piloti molto forti che vogliono finire uno davanti all’altro”, continua. “Quest’anno ci siamo ritrovati a partire fianco a fianco più di dieci volte, siamo vicinissimi in qualifica e in gara. Un certo livello di tensione è normale nei top team, ma non deve degenerare”.
La seconda arriva qualche istante dopo: c’è assolutamente bisogno di trovare una soluzione. “Ci sono stati troppi episodi ultimamente e dobbiamo trovarne una interna. Ho le mie idee, ma è una decisione che prenderemo collettivamente. Non posso svelare cosa ci siamo detti, né se cambieranno le regole per queste ultime due gare”.
Proprio delle regole d’ingaggio si è parlato molto negli ultimi giorni. C’è chi sostiene che siano necessarie, chi invece crede che qualche riga nero su bianco non basterà a sanare la situazione, individuando problemi ben più profondi. Tra questi, forse, persino Fred Vasseur, che a Las Vegas aveva parlato di “incomprensione umana” in un lungo sfogo a caldo su Sky Sport F1.
Una posizione, questa, a cui Leclerc - seppur indirettamente e rimarcando il clima che c’è dentro al box - ha voluto rispondere: “Fuori dalla macchina abbiamo un ottimo rapporto, ma non direi che l’atmosfera attuale sia buona perché siamo entrambi delusi dalla situazione in cui ci siamo cacciati. Siamo adulti e responsabili, c’è grande volontà di risolvere tutto, soprattutto se l’anno prossimo saremo in lizza per il Mondiale”.
C’è poi chi ha sostenuto che per delle regole stringenti in Ferrari non c’è spazio, almeno adesso. Non per volontà o mancanza di leadership ferrea, ma per una clausola contrattuale proprio a favore del monegasco. Ipotesi rispedita al mittente, senza giri di parole: “Di solito non parlo mai del mio contratto, ma stavolta è importante farlo. Non ho assolutamente nessuna clausola di questo tipo. Non è mai stato qualcosa che mi interessasse o che volessi”.
Su un’altra cosa poi è inamovibile: il suo amore per la Scuderia, messo in dubbio in seguito di quanto successo. E quando ne parla, il tono sembra cambiare: “Non sopporto vedere persone che mettono in dubbio la mia integrità e il mio amore per la squadra. Sono in Ferrari dal 2019, non c’è nulla di più chiaro di ciò che provo per questo team e farò tutto il possibile per riportarlo al vertice. Gli errori capitano, ma quei punti interrogativi sulla mia lealtà mi feriscono più di ogni altra cosa”.
Un’ultima rassicurazione è poi arrivata parlando di futuro. Tutto ruota intorno a Maranello, come sempre: “Ho firmato il rinnovo solo pochi mesi fa, non mi vedo altrove. È la squadra che amo e in cui credo per tornare a vincere”.