“Sono assolutamente d’accordo sul fatto che sia inaccettabile”, rivela lui immediatamente ai media presenti in Qatar, come riportato da Automoto.it riprendendo le parole del suo principal. “Come squadra non possiamo permetterci contatti tra compagni di box e questo è molto chiaro a tutti. Per l'incidente di Las Vegas mi sono assunto le mie responsabilità. C’è tensione nell’aria, dobbiamo dissiparla e assicurarci di guardare a giorni più positivi in futuro”.

E qui arriva la prima ammissione. Nessun clima sereno, come più volte da Maranello si è provato a raccontare. “Siamo due piloti molto forti che vogliono finire uno davanti all’altro”, continua. “Quest’anno ci siamo ritrovati a partire fianco a fianco più di dieci volte, siamo vicinissimi in qualifica e in gara. Un certo livello di tensione è normale nei top team, ma non deve degenerare”.

La seconda arriva qualche istante dopo: c’è assolutamente bisogno di trovare una soluzione. “Ci sono stati troppi episodi ultimamente e dobbiamo trovarne una interna. Ho le mie idee, ma è una decisione che prenderemo collettivamente. Non posso svelare cosa ci siamo detti, né se cambieranno le regole per queste ultime due gare”.

Proprio delle regole d’ingaggio si è parlato molto negli ultimi giorni. C’è chi sostiene che siano necessarie, chi invece crede che qualche riga nero su bianco non basterà a sanare la situazione, individuando problemi ben più profondi. Tra questi, forse, persino Fred Vasseur, che a Las Vegas aveva parlato di “incomprensione umana” in un lungo sfogo a caldo su Sky Sport F1.