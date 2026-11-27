In Qatar per la Ferrari è notte fonda. Questione di ritmo, assente, e di una Mercedes che in confronto fa spavento per quanto a Losail ha finora fatto il vuoto. Basti pensare che, al termine del venerdì, la SF-26 più vicina a Kimi Antonelli, assoluto dominatore di giornata, è staccata di un secondo. È quella di Charles Leclerc, settimo e davanti per un decimo all’altra Ferrari, con i due ancora in coppia.

Stavolta, però, sono le prestazioni a creare più di qualche grattacapo. Perché se è vero che il tempo finale è arrivato con gomma media anziché soft, il distacco da Antonelli e Russell è abissale, sia nelle simulazioni di qualifica che di gara. Sembra una SF-26 impalpabile e irriconoscibile, tra sottosterzo e sovrasterzo. Il primo l’ha lamentato il monegasco nel corso delle FP1, il secondo Hamilton sul finale di giornata - costretto poi a fermarsi a causa di un problema alla Power Unit, fortunatamente non preoccupante. Il bilanciamento è imprevedibile e i piloti faticano, curva dopo curva.