In Qatar per la Ferrari è notte fonda. Questione di ritmo, assente, e di una Mercedes che in confronto fa spavento per quanto a Losail ha finora fatto il vuoto. Basti pensare che, al termine del venerdì, la SF-26 più vicina a Kimi Antonelli, assoluto dominatore di giornata, è staccata di un secondo. È quella di Charles Leclerc, settimo e davanti per un decimo all’altra Ferrari, con i due ancora in coppia.
Stavolta, però, sono le prestazioni a creare più di qualche grattacapo. Perché se è vero che il tempo finale è arrivato con gomma media anziché soft, il distacco da Antonelli e Russell è abissale, sia nelle simulazioni di qualifica che di gara. Sembra una SF-26 impalpabile e irriconoscibile, tra sottosterzo e sovrasterzo. Il primo l’ha lamentato il monegasco nel corso delle FP1, il secondo Hamilton sul finale di giornata - costretto poi a fermarsi a causa di un problema alla Power Unit, fortunatamente non preoccupante. Il bilanciamento è imprevedibile e i piloti faticano, curva dopo curva.
A confermare le sensazioni negative ci ha pensato proprio Leclerc, apparso piuttosto sconsolato al termine delle FP2. “È stata una sessione davvero, davvero difficile”, ha esordito il monegasco. “Credo che il mio miglior tempo sia stato il primo giro lanciato, poi non siamo mai riusciti a migliorare davvero”.
Il suo pomeriggio, peraltro, non è stato privo di imprevisti. Nel tentativo di trovare il limite di una monoposto particolarmente nervosa, Charles ha colpito un cordolo danneggiando il fondo. Poco dopo è arrivato anche un testacoda, con conseguente passaggio nella ghiaia. Un episodio che ha costretto i meccanici a sostituire completamente il componente, come confermato dal direttore sportivo Diego Ioverno, sottraendo altro tempo prezioso al lavoro in pista.
“Non abbiamo percorso molti giri con la gomma media perché ci siamo dovuti fermare per riparare il danno, ma il punto è un altro” continua a spiegare: “A essere onesti, non è questo il motivo per cui siamo stati lenti. Abbiamo semplicemente faticato dal primo giro di stamattina fino all’ultimo delle FP2. È molto difficile capire quale sia l’anomalia”.
Il problema, dunque, è più grande di un semplice danno alla vettura. E proprio il confronto con Mercedes rende tutto ancora più complicato. “Penso che questo valga non solo per noi ma per tutti. Hanno sempre avuto la macchina migliore, ma ora lo è a un livello che non ci aspettavamo. Credo davvero che ci sia un elemento anomalo che dobbiamo individuare”.
La preoccupazione maggiore, comunque, riguarda il passo gara. Perché se sul giro secco la Ferrari è apparsa in difficoltà, le simulazioni con tanta benzina hanno restituito un quadro persino peggiore. E questo è un problema non da poco, considerando che proprio nei long run la SF-26 aveva spesso trovato uno dei suoi punti di forza. “Nel complesso, il ritmo è stato davvero molto scarso. Sia con poca che con tanta benzina: normalmente i long run a pieno carico sono il nostro punto di forza, ma oggi non c’era proprio passo”.
Parole che raccontano di una situazione tutt’altro che semplice da risolvere. E a restituire un bilancio ancor più drammatico è la successiva ammissione: “Sono abbastanza sincero nel dire che al momento non riusciamo a spiegarcelo. Sicuramente c’è molto da lavorare in termini di analisi dei dati, ma per ora non ho davvero idea di cosa possiamo fare di significativamente meglio per capovolgere completamente la situazione. Ed è proprio quello di cui avremmo bisogno”.
Insomma, a Losail non manca soltanto la prestazione. Manca soprattutto una spiegazione di quello che sta succedendo alla SF-26. E con una Mercedes così lontana, il resto del weekend rischia di diventare un incubo ad occhi aperti.