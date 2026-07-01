Mamma e figlia avvelenate a Natale: a Pietracatella c’è odore di Garlasco? La prima grande domanda sulla ricina è già senza risposta

Quello che è successo davvero s’è capito tardi, dopo essere andati dritti nella direzione della tragica fatalità e aver supposto, al limite, la responsabilità di cinque medici per la morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita. Mamma e figlia avvelenate a Natale. Il paese, Pietracatella, non aiuta, perché la comunità non ha voglia di esporsi fino a risultare quasi reticente. I protagonisti pure, a dirla tutta, hanno atteggiamenti che non si spiegano, come se ciò da cui difendersi non fosse la possibilità di un assassino in giro, ma la certezza che in giro, invece, ci sono un sacco di giornalisti. E una Procura – è il segreto di Pulcinella ormai – che ascolta tutti, sia convocando persone che potrebbero essere informate sui fatti, sia intercettando. Questo è lo scenario e, ci dispiace dirlo, l’odore che si sente è un po’ lo stesso che s’è sentito per anni anche a Garlasco. Gli errori nelle primissime ore non sono mancati, non per malafede o chissà che cosa, ma semplicemente perché s’è data per scontata l’ipotesi dell’incidente, della fatalità. Con i risultati che tutti conosciamo. Tanto che adesso il dubbio si fa sempre più forte: si troverà mai chi ha ucciso Antonella Di Ielsi e sua figlia Sara Di vita? E, soprattutto, ci sono più i presupposti per capirlo?