Il meglio di Wimbledon? Il ritorno del mitologico Ali G, in tribuna come “official ganja dealer” dell’evento: è tutto bellissimo

Una standing ovation per Ali G che, con una clamorosa e spassosa azione di guerriglia culturale, ha preso a spallate il bigottismo di facciata dell’establishment globale, nel nome di chiunque ami la libertà individuale.

Fate largo al Messia, apparso al gotha più imbalsamato del jet-set, in devoto silenzio al cospetto del prato più sacro e snob del pianeta. Lui, in una clamorosa giacca bianca da pusher-tennista-dj, e una scritta gridata al mondo: “Official Wimbledon Ganja Dealer”, con tanto di catena d’oro e i classici occhialoni dalle lenti gialle e il copricapo in rete, da trafficante leader indiscusso del West Staines Massiv, temibile e fittizia gang di strada di Staines-upon-Thames, che lui spaccia per ghetto spietato, mentre invece si tratta di una tranquillissima e ultra-borghese cittadina di pendolari inglesi. Ali G si è messo a spacciare erba, a inscenare la vendita al dettaglio di Madre Natura, a offrire bustine di felicità ai Lord e alle Lady, direttamente sulle tribune del Centre Court. Con un colpo di genio che trascende l’intenzione di una semplice gag virale. Ha inscenato l’attività di spacciatore ufficiale e alla luce del sole, con tanto di trovata marketing: visto che il tennis si gioca meglio sull’erba, la sua missione era quella di venderne il più possibile proprio lì, sul posto. Un sillogismo perfetto da inserire nelle casistiche della geopolitica antiproibizionista. Non solo l’incursione comica del momento, ma una lezione di disobbedienza civile e di estetica libertaria: una provocazione visiva fragorosa per sconquassare le fondamenta del club più conservatore del mondo. E, con la sfrontatezza che lo contraddistingue, Ali G si è rivolto ai social per decretare che quel torneo inamidato non è altro che “un mondiale di una versione di merda del ping-pong”.