Tra i mille litiganti Vannacci gode: chi è Luca Bernardo, il candidato sindaco di Futuro Nazionale a Milano? Da Forza Italia al Generale, ora vuole il posto di Sala

Dalle parti di Palazzo Marino nei corridoi ormai da tempo si sussurra che così non si può andare avanti. Che coprire sotto il tappeto della lista civica le inimicizie e le divergenze tra partitini, correnti e micro frazioni ideologiche non è forza una buona idea. I risultati sono disastrosi. E uno di questi è, evidentemente il passaggio da Forza Italia a Futuro Nazionale di Luca Bernardo. Non è un azzurro qualunque, Bernardo, ma addirittura il capogruppo del partito fondato dal Cavaliere in Consiglio Comunale a Milano. Con questa mossa il Generale ha letteralmente decapitato l’operatività di Forza Italia sotto la Madonnina. Un’operazione, voluta o noluta, degna del Mossad con i vertici di Hamas ed Hezbollah. Come scrive Policy Maker, Futuro Nazionale ha fatto dei buoni acquisti ultimamente, sfilando alla lista civica di Letizia Moratti Luca Ferrazzi, e Pietro Macconi, un Fratello d’Italia. A Milano la confusione sotto il cielo è grande e a destra c’è un vero e proprio Campo Largo. L’errore principale che viene commesso dal centrodestra milanese ricorda così tanto quello del centrosinistra – o presunto tale – a livello nazionale, ovvero, parlare tanto di candidati e poco di programmi.