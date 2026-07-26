Quello che sappiamo sull’attentato al Pride di Berlino: 1 morto, 16 feriti (8 gravi) e il primo sospettato in fuga, Abdul B, “vicino agli ambienti islamisti” e già noto alla polizia

Fonti della polizia tedesca, citate da Euronews, parlano già di un uomo, che potrebbe essere l’attentatore, Abdul B. Nel comunicato ufficiale delle forze dell’ordine si legge che il ragazzo, nato nel 2005, uscito quest’anno da un centro di detenzione per minori, era già noto: “Il sospettato è già noto alle forze dell’ordine. Lo conosciamo come appartenente ad ambienti islamisti di Berlino e le ricerche per rintracciarlo proseguono a pieno ritmo.” Per ora si chiede, a chiunque lo riconoscesse, di non avvicinarsi e non tentare di fermarlo. Potrebbe avere un’arma da taglio. Il sindaco di Berlino, Kai Wegner, ha espresso sgomento parlando dell'accaduto come di un attacco diretto ai valori della città. Secondo quanto riportato da CNN, il primo cittadino ha dichiarato che "dopo una pacifica e vivace parata del Pride, il raduno per una Berlino tollerante e pacifica è stato attaccato nel modo più brutale". In una dichiarazione ripresa anche da altre agenzie, Wegner ha definito l'accaduto "un attacco alla nostra società libera e cosmopolita", aggiungendo di avere fiducia nella polizia e nelle autorità di sicurezza, impegnate a indagare senza sosta. Le autorità cittadine hanno inoltre attivato una linea telefonica dedicata per i familiari in cerca di notizie sui propri cari. Secondo l'agenzia AP, la città ha attivato un numero di crisi per le persone che cercano notizie di amici o familiari, mentre il Tagesspiegel indica il numero attivo, 030/8485-4460, insieme a un portale online per la raccolta di foto e video utili alle indagini da parte di eventuali testimoni.