Pirlo è pagato dai russi? Il nuovo ct della Nazionale non piace alla politica e la colpa è di Fonbet, il più importante bookmaker (scommesse) del Paese. Tutto quello che sappiamo: dai soldi dell'oligarca agli eventi di propaganda putiniana

Un altro nome associato a Fonbet è quello di Sergey Lomakin, un oligarca russo invisibile con sede a Cipro, già fondatore della rete di negozi discount Fix Price e proprietario delle squadre di calcio United Fc, Rodina Mosca e Pafos. Questo signore ha un patrimonio di 1,2 miliardi di dollari e avrebbe interessi nel suddetto marchio di scommesse. Non solo: lo United Fc è la squadra degli Emirati Arabi Uniti che al momento ha Pirlo come allenatore. Lo stesso Pirlo che nell'ottobre 2025 diventava global brand ambassador di Fonbet e che, nel maggio 2026, volava in Russia (insieme all'altro ex calciatore Marco Materazzi) per presenziare al Football Day organizzato dal bookmaker. Considerando che il giorno dell'evento il Cremlino avevano sferrato un duro attacco contro l'Ucraina, molti hanno criticato la visita dei due giocatori ritenendola inopportuna. “Il denaro può comprare molte cose. Può persino, incredibilmente, portare un campione sportivo a firmare palloni da calcio a Mosca proprio nel momento in cui quel regime sta uccidendo indiscriminatamente civili e minacciando i paesi europei”, dichiarava la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno. La difesa di Pirlo: “Siamo venuti qui esclusivamente per lo sport e per i bambini. Il calcio ha il potere unico di unire le persone, di superare i confini e di offrire un momento di gioia, soprattutto ai bambini che sognano di diventare calciatori”. Adesso che il suo nome è accostato alla panchina della Nazionale italiana la polemica è esplosa all'ennesima potenza. In ogni caso, qualora Pirlo dovesse diventare nuovo Ct degli Azzurri, dovrebbe rinunciare a ogni accordo con Fonbet. Poco male: secondo La Gazzetta dello Sport, che ha citato i legali dell'allenatore, il contratto con Fonbet può essere rescisso facilmente senza alcuna penale.