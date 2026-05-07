Pamela Genini: Francesco Dolci è indagato. Un video in macchina a marzo, i dettagli di alcune foto e la “tempesta di perquisizioni”

L’imprenditore nega tutto. Contrattacca. Dice che questa è la vendetta di un qualche potente a cui ha pestato i piedi. I Carabinieri, ieri, lo hanno rintracciato in un Autogrill a qualche decina di metri dal Comando dell’Arma: quasi una sfida, anche se ha raccontato che voleva solo comprare le sigarette. “Avrei dovuto portare informazioni importanti – ha detto – ma i Carabinieri mi hanno fermato prima”. Intanto nella sua villa si è tornati a cercare, soprattutto tra gli attrezzi da carpenteria del padre di Dolci. L’impressione è che un ulteriore colpo di scena potrà arrivare nel giro di qualche giorno. Addirittura qualche ora.

Intanto, lo ricordiamo, i Carabinieri hanno lanciato un appello diretto alla cittadinanza. Chiunque disponga di immagini o video rilevanti è invitato a inviare i file originali all'indirizzo [email protected]. Per consentire agli inquirenti di verificare il materiale, è necessario specificare nel corpo della mail la data delle riprese, i propri dati anagrafici e un contatto telefonico. Le autorità assicurano la massima riservatezza per ogni segnalazione ricevuta, fondamentale per risolvere il giallo di Strozza.