14 maggio 2026

Dopo la ricina di Pietracatella la candeggina di Pistoia? Nega tutto l’operaio arrestato per aver avvelenato il caffè della moglie

14 maggio 2026

Dal Molise alla Toscana, l'Italia si confronta con due casi inquietanti di veleni in famiglia. A Pistoia un operaio è stato arrestato per aver tentato di uccidere la moglie con il caffè. Ma lui nega tutto...

Foto di: ANSA

Dopo la ricina di Pietracatella la candeggina di Pistoia? Nega tutto l&rsquo;operaio arrestato per aver avvelenato il caff&egrave; della moglie

A Pietracatella gli inquirenti sembrano non avere più dubbi: a volere la morte di Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Ielsi (e forse anche di Gianni e Alice Di Vita) sarebbe stato qualcuno della cerchia familiare. Da settimane si scava tra i file dei device sequestrati, tra le ricerche online e, come MOW aveva già raccontato, anche su alcune chat e post affidate a forum e con chiari riferimenti alla ricina, il veleno letale utilizzato per fare fuori le due donne nei giorni a ridosso del Natale 2025.

Dal palazzo di Giustizia di Larino si attende a giorni (forse poche ore) l'annuncio di una svolta definitiva delle indagini, anche se non tutti gli esiti degli accertamenti disposti sono ancora a disposizione. Adesso, però, c'è un'altra storia di veleni in famiglia che arriva dalla Toscana. A Pistoia, infatti, un operaio 55enne è stato arrestato dopo che sua moglie ha accusato un malore qualche istante dopo aver bevuto una tazzina di caffè.

Diciamolo subito: la donna non è morta e la storia di Pistoia, per quanto grave, ha avuto risvolti sicuramente meno tragici. E, almeno a leggere le prime cronache, è anche già stata risolta. Ma attenzione, perché se a Pietracatella gli inquirenti stanno usando tutte le cautele possibili, dilatando i tempi per arrivare alla certezza necessaria per una imputazione e per escludere oltre ogni ragionevole dubbio l'ipotesi del banale incidente, a Pistoia le manette hanno suonato immediatamente. Nel giro di un paio di settimane, visto che l'avvelenamento risale al 24 aprile scorso e l'arresto al 9 maggio. Il 55enne accusato di aver provato a uccidere la moglie, però, nega tutto.

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La famiglia di Pietracatella

Ieri, stando a quanto riferisce La Nazione, l'operaio pistoiese è stato ascoltato dal magistrato che ha in carico il fascicolo e, contrariamente a quanto ci si potesse aspettare, ha deciso di non avvalersi della facoltà di non rispondere. Anzi, avrebbe ribattuto punto su punto alle domande poste, spiegando la propria posizione e ribadendo di essere innocente. Lo stesso capo d'imputazione potrebbe cambiare da tentato omicidio a lesioni gravissime e non è escluso che nelle prossime ore possa essere revocata la misura cautelare. Saranno gli ulteriori accertamenti disposti dalla Procura a fare chiarezza, mentre saranno anche ascoltate persone vicine alla coppia per capire se c'erano contrasti o dissidi. Al momento, però, sembra che tutti abbiano riferito di una coppia tranquilla, con due figli e una vita normalissima.

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di Emanuele Pieroni Emanuele Pieroni

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