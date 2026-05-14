Dopo la ricina di Pietracatella la candeggina di Pistoia? Nega tutto l’operaio arrestato per aver avvelenato il caffè della moglie

A Pietracatella gli inquirenti sembrano non avere più dubbi: a volere la morte di Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Ielsi (e forse anche di Gianni e Alice Di Vita) sarebbe stato qualcuno della cerchia familiare. Da settimane si scava tra i file dei device sequestrati, tra le ricerche online e, come MOW aveva già raccontato, anche su alcune chat e post affidate a forum e con chiari riferimenti alla ricina, il veleno letale utilizzato per fare fuori le due donne nei giorni a ridosso del Natale 2025.

Dal palazzo di Giustizia di Larino si attende a giorni (forse poche ore) l'annuncio di una svolta definitiva delle indagini, anche se non tutti gli esiti degli accertamenti disposti sono ancora a disposizione. Adesso, però, c'è un'altra storia di veleni in famiglia che arriva dalla Toscana. A Pistoia, infatti, un operaio 55enne è stato arrestato dopo che sua moglie ha accusato un malore qualche istante dopo aver bevuto una tazzina di caffè.