L’alfabeto arabo, la “grammatica delle persone” e i brandelli di video virali. L’estetica dell’attentato a Modena dimostra quanto non abbiamo capito di Salim El Koudri, degli “eroi” di questa storia e di noi stessi

Auto sulla folla, terrore a Modena: Otto feriti, quattro gravi. ‘Andava a 100 all’ora’. Bloccato dai cittadini, Mattarella li ringrazia. L’accelerazione, la fuga. L’angoscia in quei video. Mi ha colpito alla testa, l’ho inseguito e fermato. Corriere della Sera

Terrore nel centro di Modena a cento all’ora sui pedoni, l’autista bloccato dai passanti: otto feriti, quattro gravi: una donna ha perso le gambe. L’uomo, di origini marocchine, ha anche accoltellato un inseguitore prima di essere fermato. Indaga l’antiterrorismo.

L’affetto di Mattarella per la città, da Salvini affondo anti-immigrati.

Puntava il marciapiede, abbiamo visto le persone volare come birilli. Repubblica

“Quando lo capirete che non è l’immigrazione illegale il problema, ma quella legale?” Welcome To Favelas

Travolta, era senza gambe. Salim, la laurea e le cure psichiatriche. Sui social vorrei capire le persone.

Iran, Trump prepara l’attacco. I Pasdaran si appellano al Papa. La Stampa

Si è sempre detto che, essendovi il Papa in Italia, non poteva succederci nulla. Forse è cambiato tutto, oppure non è cambiato niente, ma il problema è che ce ne siamo accorti troppo tardi. I ritagli di giornale stamattina ripercorrono il trauma a brandelli d’immagini come il cervello di una di quelle 15 persone colpite a cento all’ora dall’auto di Salim El Koudri, 31 anni incensurato, nel centro di Modena. “Vorrei capire la grammatica delle persone come capisco le lettere della lingua araba”. La sua biografia del profilo instagram. Nato a Seriate da famiglia di origine marocchina, in provincia di Bergamo, cresce nel modenese. Non è sotto effetto di droghe quando si lancia ai cento all’ora a bordo della sua Citrone C3 contro la sparuta folla confusa sul marciapiede. Una laurea in economia. Luca Signorelli non si è domandato della grammatica quando ha visto di fronte a sé l’orrenda sequenza dell’auto andata a schiantarsi contro una vetrina e schiacciandovi una signora. Ha aperto la portiera dell’auto e Salim El Koudri è uscito per scappare. Lo ha inseguito insieme ad altri tre uomini, un italiano e gli altri due extracomunitari. “Mi sono arrivati due fendenti, uno sono riuscito a schivarlo e l’altro mi ha preso alla testa, gli ho bloccato il polso e l’ho disarmato. Sembrava fuori di sé, blaterava in un’altra lingua”, spiega ai cronisti con il volto grondante di sangue.