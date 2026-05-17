L’alfabeto arabo, la “grammatica delle persone” e i brandelli di video virali. L’estetica dell’attentato a Modena dimostra quanto non abbiamo capito di Salim El Koudri, degli “eroi” di questa storia e di noi stessi

Auto sulla folla, terrore a Modena: Otto feriti, quattro gravi. ‘Andava a 100 all’ora’. Bloccato dai cittadini, Mattarella li ringrazia. L’accelerazione, la fuga. L’angoscia in quei video. Mi ha colpito alla testa, l’ho inseguito e fermato. Corriere della Sera
Terrore nel centro di Modena a cento all’ora sui pedoni, l’autista bloccato dai passanti: otto feriti, quattro gravi: una donna ha perso le gambe. L’uomo, di origini marocchine, ha anche accoltellato un inseguitore prima di essere fermato. Indaga l’antiterrorismo.
L’affetto di Mattarella per la città, da Salvini affondo anti-immigrati.
Puntava il marciapiede, abbiamo visto le persone volare come birilli. Repubblica
“Quando lo capirete che non è l’immigrazione illegale il problema, ma quella legale?” Welcome To Favelas
Travolta, era senza gambe. Salim, la laurea e le cure psichiatriche. Sui social vorrei capire le persone.
Iran, Trump prepara l’attacco. I Pasdaran si appellano al Papa. La Stampa
Si è sempre detto che, essendovi il Papa in Italia, non poteva succederci nulla. Forse è cambiato tutto, oppure non è cambiato niente, ma il problema è che ce ne siamo accorti troppo tardi. I ritagli di giornale stamattina ripercorrono il trauma a brandelli d’immagini come il cervello di una di quelle 15 persone colpite a cento all’ora dall’auto di Salim El Koudri, 31 anni incensurato, nel centro di Modena. “Vorrei capire la grammatica delle persone come capisco le lettere della lingua araba”. La sua biografia del profilo instagram. Nato a Seriate da famiglia di origine marocchina, in provincia di Bergamo, cresce nel modenese. Non è sotto effetto di droghe quando si lancia ai cento all’ora a bordo della sua Citrone C3 contro la sparuta folla confusa sul marciapiede. Una laurea in economia. Luca Signorelli non si è domandato della grammatica quando ha visto di fronte a sé l’orrenda sequenza dell’auto andata a schiantarsi contro una vetrina e schiacciandovi una signora. Ha aperto la portiera dell’auto e Salim El Koudri è uscito per scappare. Lo ha inseguito insieme ad altri tre uomini, un italiano e gli altri due extracomunitari. “Mi sono arrivati due fendenti, uno sono riuscito a schivarlo e l’altro mi ha preso alla testa, gli ho bloccato il polso e l’ho disarmato. Sembrava fuori di sé, blaterava in un’altra lingua”, spiega ai cronisti con il volto grondante di sangue.
Mattarella ringrazia. Tajani pure: “è un eroe”.
“Non era Radicalizzato”. Repubblica.
Cos’è la radicalizzazione? Forse l’incapacità di comprendere la grammatica delle persone. El Koudri non ha risposto ai Pm, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Al lavoro per ricostruire la dinamica anche l’antiterrorismo della Dda di Bologna con il procuratore Paolo Guido.
Nel frattempo, negli Stati Uniti.
“Auto sui pedoni a Oakland in California, 3 morti a Oakland”.
Il lancio dell’Ansa di pochi minuti fa.
Tre morti, altri tre in ospedale in condizioni critiche. L’autista un giovane la cui identità non è ancora stata resa pubblica.
“The crash remains under investigation, officials said”. Ny Post