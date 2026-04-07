Tutti i mènage a trois di Amanda Lear, la lite al ristorante di Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì: su Rai 2 torna Belve con Francesca Fagnani, ed è tutto bellissimo

“Ho avuto delle relazioni con dei ragazzi bellissimi eterosessuali, ma dopo un po' mi annoio. Con un gay è diverso. Mi diverte sempre. Adoro gli omosessuali”: parte così Amanda Lear, che non ha certo bisogno di presentazioni. Ma se la sua grande caratteristica è l'ironia, nell'intervista rilasciata a Francesca Fagnani c'è anche spazio per il dolore: quello per il marito morto in un incendio in casa. “Alain Philippe è stato l’uomo che ho amato di più”, racconta la Lear; e quando la Fagnani le domanda se, dato che ha amato più uomini omosessuali, anche Alain lo fosse, la rivelazione: “No, mio marito era bisessuale”.

Un momento di profonda verità, è quello sull’ambiguità che l’ha accompagnata per tutta la carriera: “ A volte odiavo quella Amanda: quel personaggio è stato una gabbia”. Sul finale, l’amara confessione sul rapporto con Salvador Dalì: “Se fosse qui oggi gli direi, perché mi hai usata?”

Proprio sul pittore spagnolo, è celebre la storia del mènage a trois con lui e sua moglie Gala: un rapporto durato 16 anni, durante il quale Dalì non ha mai lasciato la moglie: “Avrebbe dovuto essere gelosa. Invece mi disse: mio marito ha bisogno di te e mi accolse in casa come una figlia. Lei lo voleva compiacere”. “Ma non c’era sesso - prosegue la Lear - Dalì era impotente”. E poi: “Mi presentava spesso un bellissimo fidanzato e godeva di sapere che ero felice con un bel ragazzo. Il giorno dopo mi chiedeva allora com’è andata?”.

Sulla storia con David Bowie invece: “Non mi piaceva molto. Era tutto bianco, magrissimo, capelli rossi, niente sopracciglia…Faceva un po’ schifo”. Anche lui sposato: “Un giorno mi viene a trovare Angie, la moglie di Bowie, e mi dice tu vai con mio marito, tranquilla, è ok. Non era gelosa, erano una coppia aperta”. Ma era un mènage a trois? “No, io non sono mai stata a letto con sua moglie”.