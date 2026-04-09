Trump minaccia Papa Leone XIV? Vaticano convocato al Pentagono: “State dalla nostra parte o abbiamo il potere militare per fare quello che vogliamo”. E gli Usa invocano una nuova Avignone

C'è qualcosa di storicamente vertiginoso in questa vicenda. Leone XIV è americano. È nato negli Stati Uniti, ci ha vissuto, ci ha lavorato. L’amministrazione Trump lo ha corteggiato fin dall'elezione, nell'aprile 2025: JD Vance in persona ha esteso l'invito perché il Papa venisse negli Stati Uniti per il 250° anniversario dell'indipendenza americana, solo due settimane dopo l'elezione in conclave. Un colpo di immagine straordinario: il primo papa a stelle e strisce che celebra il 4 luglio alla Casa Bianca. Difficile immaginare una foto più potente.

Il Vaticano ha detto no. Prima ha preso tempo, poi ha rifiutato. Le ragioni, secondo funzionari vaticani citati da The Free Press, sono state i disaccordi di politica estera, la crescente opposizione dei vescovi americani al programma di deportazioni di massa dell'amministrazione Trump-Vance, e il rifiuto di trasformarsi in un trofeo partigiano in vista delle elezioni di midterm del 2026. E invece del South Lawn, Leone XIV ha scelto, per il prossimo 4 luglio, Lampedusa.