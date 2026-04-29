Chi è il vero colpevole del pasticciaccio sulla Grazia a Nicole Minetti? La verità è che nessuno lo sa, ma noi vi spieghiamo come funziona davvero l'iter, chi sono i principali "sospettati" e quanto guadagnano

Perché è così difficile capire di chi sia la colpa di questo pasticcio?

La sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2006 ha reso più chiaro quello che è un potere formalmente e sostanzialmente presidenziale, rafforzandolo mediante l’introduzione dell’Ufficio Grazie. La sua responsabilità, però, è di ordine politico, ma la sua qualificazione è difficoltosa, essendo il potere presidenziale un potere a geometria variabile. Molto spesso si basa su procedure consuetudinarie, sulla prassi e sulla prassi costituzionale. Il motivo per cui si è arrivati alla sentenza del 2006 è proprio per fare chiarezza sulla fase dell’istruttoria, addirittura a quella in capo al Ministero e alla procura. Essendo questa un atto amministrativo qui vi è l’eventuale competenza giurisdizionale della competenza amministrativa su alcuni aspetti. Diceva bene Celotto spiegando che per un principio teorico dell’atto uguale e contrario, nel nostro ordinamento gli atti sono, a livello teorico e generale, comunque revocabili. È difficile immaginare che un atto non sia revocabile, Grazia inclusa, pur però non essendo espressamente prevista. L’istituto della revoca potrebbe applicarsi riprendendo elementi teorico-generali desunti dal diritto amministrativo, perché ad oggi non esiste una procedura semplificata?

E per quanto riguarda i colpevoli di tutto questo pasticcio? Chi sono?

Se vogliamo parlare delle quote di responsabilità, in realtà la responsabilità è di tutti e tre i soggetti: la Corte d’Appello di Milano, il ministero di Grazia e Giustizia e la Presidenza della Repubblica. Politicamente, però, è un atto solo del Presidente della Repubblica. Dal punto di vista giuridico c’è una segmentazione a seconda del momento in cui si ricade. Questo però, sai, dipende molto anche da che cosa emerge, perché noi ad oggi stiamo commentando un articolo di stampa. si aprirà una fase di nuovi eventuali accertamenti sull’articolo di stampa. Da quegli accertamenti, laddove alcuni elementi dovessero risultare effettivamente mendaci, eventualmente non sufficientemente ben rappresentati, si può andare a chiarificare anche la natura delle responsabilità e il soggetto su cui pro quota maggiormente potrebbe ricadere, perché ovviamente da un lato, se ci dovessero essere delle dichiarazioni mendaci, ipotetico ovviamente, si apre anche un’ulteriore pagina di responsabilità anche di natura penale che ricade sulla parte. Questa ovviamente è solo un’ipotesi.

Laddove invece ci dovesse essere stato qualche difetto nell’istruttoria, una carente istruttoria, degli accertamenti superficiali, in quel caso puoi andare a capire dove si è creato realmente il problema e a perimetrare una quota maggiore di responsabilità, per scoprire chi sia, se in capo alla procura milanese, che sia al Ministero o all’Ufficio. Diciamo che la sentenza del 2006 ha cercato di porre ordine, ma non è detto che ci sia riuscita, ecco.

Forse per capirne di più dovremmo leggerci il volume di Enrico Mallucci sul potere della Grazia, che ne pensa?

Forse sì, più o meno è lui a capo di tutta la macchina. Consiglio piuttosto un interessante libro di Gino Scaccia che si intitola “il Re della Repubblica”. E sulla figura del capo dello Stato italiano, una figura che giunge a noi dalla monarchia, ma è difficilmente riducibile proprio per questa sua origine. Prima della sentenza del 2006, la sua formulazione era quasi anti-monarchica, perché vincolava il Presidente della Repubblica ad aderire a un’istruttoria fatta completamente da altri, ovvero quei soggetti derivanti direttamente dall’investitura popolare. Poi però ci si è resi conto che non si poteva rendere il Presidente della Repubblica un mero esecutore di un’istruttoria fatta da altri, perché comunque, funzionalmente, quel potere risiede nelle mani e nelle prerogative del Presidente della Repubblica.