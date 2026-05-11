Che sta succedendo alle partecipate del comune di Roma? Non solo Fondazione Musica per Roma, ora l’Acea scrive al sindaco Gualtieri: “Qui si gioca la fiducia per le amministrative”

I sindacati si fanno sentire. Di nuovo. Stavolta sono i lavoratori di Acea spa riuniti nel sindacato Fesica-Confsal che hanno scritto al Comune di Roma. È una questione formale e di sostanza, relativa al rinnovamento del CdA di Acea, società che offre servizi essenziali nella Capitale in ambito idrico, dell’energia elettrica, illuminazione e gas. Una potenza da 190 milioni di euro di fatturato nel 2024 e più di 800 persone impiegate. È l’ennesima contestazione sindacale nelle partecipate dal Comune. Le condizioni di lavoro e lo stress accumulato dai dipendenti della Fondazione Musica per Roma avrebbero infatti creato una situazione insostenibile. Sul fronte degli appalti, pende un ricorso al Tar del Lazio (attesa la sentenza a giugno) sull'affidamento del catering a Palombini Srl: contestati l'esclusione di otto società candidate dalla documentazione e l'assenza della clausola sociale a tutela dei lavoratori. Il ristorante SparTito, chiuso a luglio 2025, avrebbe licenziato il personale senza preavviso. Al Museo Aristaios, invece, la centralina d'allarme sarebbe fuori uso da mesi, con le società di sicurezza che hanno declinato ogni responsabilità. Opaca anche la governance: sulla Coordinatrice generale Marina Libonati si trovano pochissime informazioni nella sezione Amministrazione Trasparente. I sindacati, in primis Filcams Cgil Roma Lazio, hanno inviato l'8 maggio 2026 un esposto all'amministratore delegato Raffaele Ranucci. A tutto questo si aggiunge la lettera inviata dal sindacato Fesica-Confsal al sindaco Gualtieri in cui si parla, appunto, del rinnovo del CdA di Acea, di cui il Comune è azionista di maggioranza. Segno ulteriore che nelle partecipate dall’amministrazione romana qualcosa non funziona.