Pechino Express, la finale in Giappone con Guido Meda è l'avventura definitiva. Ecco cosa succederà tra Nara e Tokyo

Il viaggio di Pechino Express è giunto al termine, con destinazione in Giappone. Il Viaggio in Oriente dell'adventure game di Sky ha attraversato tre Paesi, ognuno con un inviato diverso ad accompagnare Costantino della Gherardesca: Lillo, Giulia Salemi e la scoperta Guido Meda, portato dal mondo della Moto GP all'intrattenimento confezionato in formato docureality.
Dopo Indonesia e Cina, i viaggiatori hanno fatto tappa in Giappone. Dalla natura lussureggiante delle isole di Java e Bali, passando per i territori più impervi della Cina, fino al Paese dove l’avanguardia tecnologica e la tradizione si incontrano. È in terra nipponica che si sono svolte nona e decima tappa, quella in cui scopriremo chi ha vinto Pechino e, come sempre, lo scopriranno anche i diretti interessati.
Tre le coppie ancora in gara che, zaino in spalla e autostop, si sfideranno nell'ultima tappa. In totale saranno 167 chilometri: la partenza è fissata a Nara, con traguardo finale a Kyoto; la tappa intermedia invece, sarà Osaka. Qui i viaggiatori potranno fermarsi, per poi ripartire in vista della corsa che decreterà i vincitori.
A contendersi il titolo, sono rimasti i "Veloci" Fiona May e Patrick Stevens, i "Raccomandati" Chanel Totti e Filippo Laurino e le "Dj" Jo Squillo e Michelle Masullo. Tre coppie diversissime tra loro, che si sono dimostrate le più forti del percorso e sono riuscite a godersi tutto il viaggio, entrando nello spirito del programma: incontrando le popolazioni locali, immergendosi nelle culture dei Paesi visitati e lasciandosi trasportare dal viaggio.
Fiona May e Patrick Stevens sono una coppia anche nella vita; i due "Veloci" si sono distinti per la loro competitività, portandosi l'agonismo degli sportivi anche in Oriente. Si sono aggiudicati due tappe.
La scoperta di questa edizione è stata però Chanel Totti, in coppia con Filippo Laurino come i "Raccomandati". I due amici, lui è il figlio della manager di Ilary Blasi, si sono rivelati una sorpresa: mentre tutti aspettavano al varco Chanel Totti immaginando di trovarsi davanti a una ragazzina viziata, hanno invece trovato una concorrente che non ha mai sfruttato il suo cognome per ottenere vantaggi.
Infine, le "DJ" Jo Squillo e Michelle Masullo, che non sono madre e figlia biologiche ma "elettive". Le due infatti, hanno instaurato un legame affettivo che è andato oltre le convenzioni: grazie al loro rapporto speciale, sono diventate la coppia più temibile di tutte. Con quattro vittorie di tappa e quasi sempre sul podio, partono come favorite alla vittoria finale.
L'appuntamento è giovedì 14 maggio alle 21:15, in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW.