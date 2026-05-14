Pechino Express, la finale in Giappone con Guido Meda è l'avventura definitiva. Ecco cosa succederà tra Nara e Tokyo

Fiona May e Patrick Stevens sono una coppia anche nella vita; i due "Veloci" si sono distinti per la loro competitività, portandosi l'agonismo degli sportivi anche in Oriente. Si sono aggiudicati due tappe.

La scoperta di questa edizione è stata però Chanel Totti, in coppia con Filippo Laurino come i "Raccomandati". I due amici, lui è il figlio della manager di Ilary Blasi, si sono rivelati una sorpresa: mentre tutti aspettavano al varco Chanel Totti immaginando di trovarsi davanti a una ragazzina viziata, hanno invece trovato una concorrente che non ha mai sfruttato il suo cognome per ottenere vantaggi.

Infine, le "DJ" Jo Squillo e Michelle Masullo, che non sono madre e figlia biologiche ma "elettive". Le due infatti, hanno instaurato un legame affettivo che è andato oltre le convenzioni: grazie al loro rapporto speciale, sono diventate la coppia più temibile di tutte. Con quattro vittorie di tappa e quasi sempre sul podio, partono come favorite alla vittoria finale.

L'appuntamento è giovedì 14 maggio alle 21:15, in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW.