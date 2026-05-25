Cosa ci fanno Francesco Chiofalo, Antonella Elia, Paola Caruso e gli altri eroi del trash italiano in una villa su Prime Video? “The 50”: il reality senza senso che li batte tutti, dal “GF VIP” a “Temptation Island”

Il format è totalmente marginale. Il tutto converge sulle tensioni tra i numerosi concorrenti. Non a caso sono stati scelti ex e personaggi dalla storica rivalità. La componente trash c’è ed è difficile capire chi ne detiene il primato. Ma in pole position sicuramente c’è La Giss, concorrente di Italia Shore - e già questo dovrebbe promettere bene - che urla e si esalta alla ricerca del “pesciolone”, tale da meritarsi anche un dottorato. Uno dei concorrenti, per caso, si spoglia davanti a lei e La Giss che fa? Urla come una pazza: “Stai lontano da me, hai una bestia tu. Non il pesciolone un cavallone”. L’amore per il genitale maschile è tale che il simbolo è raffigurato anche su una delle sue unghie. Cosa aggiungere?

Ma in pole position, insieme a La Giss, c’è sicuramente Francesco Chiofalo, che ovunque va regala gioie. Durante la terza puntata è protagonista di uno scontro frontale con un’altra perla del trash: Paola Caruso. Chiofalo a un certo punto le intima: “Fai la madre” e Paola Caruso scatena il drama. Tanto che il leone è costretto a interrompere la trasmissione per contenuti troppo simili ai “classici reality”. Ma The 50 è un classico reality a tutti gli effetti, seppur molto più caotico. E, infatti, come in ogni reality che si rispetti, non mancano i primi flirt: quello tra Mila Suarez e Simone Dell’Agnello e, ancora, tra la stessa Paola Caruso e Giancarlo Danto. Chi siano questi concorrenti rimane un mistero, ma di certo anche loro sono pronti a prendersi l’attenzione che gli spetta. In un reality con cinquanta partecipanti, è curioso osservare come ognuno debba “lavorare” il triplo per riuscire a farsi notare.

A un certo punto, Paola Caruso - e lo ripetiamo: Paola Caruso - suggerisce con modo compassionevole ai compagni che è il caso di eliminare il trash. Praticamente vuole autoeliminarsi o peggio distruggere l’intero programma ancor prima della fine.

Francesco Chiofalo, per esempio, è protagonista di vari filoni narrativi. Non solo la lite citata con la Caruso, ma anche il rapporto controverso con la ex fidanzata Drusilla Gucci, che non appena lo incrocia durante l’ingresso e riceve i suoi complimenti, lo secca con un: “Ci vedi ancora?”, riferito alla delicata operazione chirurgica che Chiofalo ha effettuato agli occhi. Mic drop. Perché in confronto le tette di Francesca Cipriani sono puro artigianato.

Ma un'altra perla la regala qualcun altro che, alla vita di Imma Battaglia - "marita" di Eva Grimaldi - esclama: "Mi sembrava Bruno Barbieri, è uguale". E qui si vola.

C’è anche un pornoattore insolito ed è Max Felicitas. Antonella Elia, alla scoperta che si tratti di un pornodivo, giustamente esita a crederci e chiede a Matteo Diamante: “Ma come fa? Sembra così mingherlino”. E Diamante: “Ma lui è un pornoattore particolare. Fa anche beneficenza e sensibilizza sul tema sesso”. A guardarlo, però, pare che la beneficenza la facciano le attrici che vanno con lui sul set. E con questo commento sappiamo di essere severissimi, ma anche oltremodo giusti. Perfino Francesco Nozzolino in questo quadro appare quello meno svitato.