La tv fa sempre più schifo? Si, perché è vecchia: adesso torna pure il Karaoke in versione "super" con Michelle Hunziker

Prendi un titolo storico, magnificalo aggiungendogli un "super" e riportalo in tv un trentina di anni dopo, per di più allungandolo pure in prima serata: scoprirai che la nostalgia sarà pure canaglia, ma Pier Silvio Berlusconi molto di più. Perché adesso tocca pure al Super Karaoke, versione del format che aveva lanciato Fiorello negli anni '90, poi conclusosi passando il testimone al fratello Beppe nel '95 e, vent'anni dopo, tentando un revival omaggio con Pintus.

Sarebbe dovuto partire mercoledì 27 maggio su Canale 5, ma il programma è stato momentaneamente rimandato; intanto, quel che è certo, è che la conduzione è stata affidata a Michelle Hunizker e che le due puntate sono state registrate a fine marzo in piazza Trento e Trieste a Ferrara. Anche qualcos'altro è certo: che la tv è sempre più vecchia.