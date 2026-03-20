Se volete capire davvero la Milano Design Week 2026 venite a Porta Venezia Design District dove, tra un drink e un’esperienza interattiva, l’arte esce dal catalogo

Quest’anno il distretto lancia Design is Act, concept ispirato al pensiero di Tomás Maldonado, figura centrale del design del Novecento che ha restituito al progetto una dimensione etica, culturale e politica. Milano Design Week è previsto dal 20 al 26 aprile, nel quartiere Porta Venezia. Cos'è? Ve lo raccontiamo noi, che anche quest'anno torniamo come Media Partner di questo evento.

Carlo Barbarossa, Co-founder e Creative Director di PVDD, commenta così: “Progettare significa assumersi una responsabilità, prendere posizione nel proprio tempo e costruire relazioni tra pensiero, materia e società”.

Si capisce subito che qui il design non è roba da catalogo o da selfie perfetto. È movimento ed esperienza capace di accompagnare e trascinare per le vie della città. Un modo per accorgersi di ciò che solitamente sfugge alla nostra attenzione e di quanto il design permei in ogni aspetto della nostra cultura.

Dopo il successo della scorsa edizione, il distretto si allarga con Città Studi Design Hub, e all’improvviso l’università diventa un laboratorio a cielo aperto. Piscine storiche trasformate in installazioni monumentali, facciate di palazzi che raccontano storie di artigiani e cortili che diventano giardini narrativi.

Un territorio storicamente legato all’innovazione scientifica e accademica diventa, durante la Design Week, un laboratorio entro cui sperimentare.

Il debutto di Città Studi Design Hub è simbolicamente rappresentato da una grande installazione site-specific: OVER and OVER and OVER and OVER, progetto del design brand 6:AM - GLASSWORKS, ospitato negli spazi della storica Piscina Romano.

Si tratta, quindi, di un percorso diffuso di esperienze progettuali.

Ogni angolo è un invito a fermarsi per osservare e sentirsi parte di qualcosa che sta succedendo davvero, respira e si muove. Un’esperienza nella quale suono e luce reagiscono ai nostri movimenti e che trasforma Milano in un ecosistema creativo che suscita leggerezza passando da un’attenta osservazione.

Design is Act non si limita a far vedere oggetti belli, è anche un invito ad essere protagonisti, anche mentre si passeggia sorseggiando un drink.