Come si mangia alle Olimpiadi? Tortini al cioccolato, pizza e forme di parmigiano. Su TikTok le recensioni degli atleti al Villaggio di Milano Cortina. E gli alloggi? Meglio di Parigi

Ci ricordiamo tutti delle polemiche sul Villaggio Olimpico di Parigi 2024. I letti di cartone, il caldo a causa della mancanza dell'aria condizionata, le file chilometriche per la mensa. Quello di Milano Cortina riuscirà a fare di meglio? Non ci vuole molto, ma per ora sembra di sì. E non lo apprendiamo tramite interviste, inviati o comunicati stampa, ma dagli atleti stessi. È la comunicazione 4.0, dove gli sportivi diventano ufficio stampa di se stessi e mostrano la loro vita al Villaggio Olimpico tramite dei video su TikTok. Contenuti quotidiani, che si allontanano e allo stesso tempo si affiancano alla comunicazione ufficiale dei Giochi. Semplici, spontanei, girati con lo smartphone, gli atleti sembrano dei ragazzi in gita scolastica, peccato che fra qualche giorno gareggeranno per la medaglia.

Basta poco per farli contenti, del resto l'Italia si sa, per gli stranieri è una sorta di mito. E allora via ai video con in sottofondo “Sarà perché ti amo” e “Che la luna mezzo mare”. Ovviamente la parte più apprezzata è la mensa. La pattinatrice olandese Jutta Leerdam e il fondista sudafricano Matt Smith ci portano a pranzo, fra pizze, lasagne e forme di parmigiano, nella mensa aperta anche la notte e con una vastissima scelta. A spopolare poi le recensioni dei dolci, la giocatrice di hockey canadese Natalie Spooner dà solo un 6 alla torta di mele, un po' meglio la torta della nonna che si becca un 7 su 10. Torna anche il famoso muffin al cioccolato, secondo molti l'unica delizia della mensa di Parigi.