Ranucci viene scaricato giustamente dalla Rai: “Niente spese legali”. Ma ora Nordio non denunci chi lo ha diffamato

Un giornalista che rapporti ha con il proprio datore di lavoro? Intanto di mutuo rispetto. Ti faccio pagare il minor quantitativo di spese legali giustificate possibili, in cambio quando serve l’editore paga e aiuta il giornalista. Ma se il giornalista parla in libertà viola in sostanza l’accordo di stima reciproca e di rispetto che dovrebbe esserci. Quale editore pagherebbe per dei deliri gratuiti a favore di telecamera (e pure su un’altra emittente)? Ricapitolando: Ranucci ha sbagliato su tutta la linea, giornalisticamente e nei confronti di chi lo stipendia. La sua azienda, in questo caso la Rai, ha fatto bene a richiamarlo e dirgli che non pagherà eventuali spese legali. Ora tocca a Nordio fare la cosa giusta: non denunciarlo, perché denunciare per diffamazione è comunque volersi rifare sulla libertà di parola altrui, anche la libertà di dire cazzate. È difficilissimo, se non impossibile, tollerare chi ci infama e diffama. Ma è uno sforzo necessario per progredire in senso civile. Per lo stesso motivo non ha senso multare chi bestemmia, perché la bestemmia va smontata proprio tollerandola, proprio accettandola. Punire chi bestemmia è come punire chi parla in libertà e offende o diffama. Può sembrarci giusto ma non lo è, e poi non è neanche efficace. Quindi sì, a Nordio non servono i soldi di Ranucci e a Ranucci non serve “imparare una lezione”, tanto quella lezione lì, uno come lui, non la imparerà mai. E forse va anche bene così.