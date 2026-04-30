Chi sono i mandanti dell’operazione “Grazia” a Nicole Minetti iniziata con lo scoop del Fatto? L’ipotesi bomba di Sansonetti: “Diciamo che in Italia se pensi ci sia lo zampino dei servizi segreti non ti sbagli”

La verità vera è che il complotto scalda molto di più della triste realtà, anche se ogni tanto ci si azzecca. Per questo ne abbiamo bisogno. Forse perché ci dichiariamo cattolici, ma della trascendenza non ne sappiamo più nulla, solo lo zolfo ci attira. E non a torto, perché a volte brucia davvero. D'altronde i misteri italiani sono parecchi e la "terapia" della tensione durante gli anni di piombo con depistaggi, segreti di stato e omcidi eccellenti che tutt'ora non hanno una risposta, devono aver trasformato tutti noi italiani in degli ottimi complottisti. Anche perché l'Italia è la terra delle spie e l'ultimo post di Piero Sansonetti su Facebook si incastona in questo contesto. E, badate, non per dire che Sansonetti sia un complottista, non ci permetteremmo mai e anzi, ha ragione a domandarsi quali siano le forze profonde che si muovono dietro l'offensiva del direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nei confronti di Sergio Mattarella.