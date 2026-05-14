L’Europa trova la quadra per sanzionare i coloni israeliani, ma l’Italia è in prima fila per bloccare le prossime sanzioni

Il punto però è che sul tema israeliano l’Ue rimane divisa. C’è chi come Spagna, Irlanda e Slovenia, spinge per un taglio più netto col governo Netanyahu e chi invece, come Germania e Italia è molto, molto più cauto. Già, l’Italia. Sul tema israeliano il nostro governo rincorre un equilibrismo sempre più difficile. La prova sono le dichiarazioni del nostro ministro degli Esteri Antonio Tajani al termine dell’incontro coi suoi colleghi europei. Interrogato sulla proposta di sanzionare i ministri del governo israeliano che incitano alla violenza contro i palestinesi, Tajani ha risposto: "Oggi non se ne è parlato". Interrogazione rimandata. Nel frattempo Euronews riportava come siano proprio Italia e Germania a bloccare le nuove misure contro le azioni di Israele. Anche Amnesty International ha ben chiaro chi sia a bloccare l’Ue. “L'Italia, così come la Germania, svolge un ruolo centrale nel bloccare la sospensione dell'accordo commerciale dell'UE con Israele e nel proteggere Israele da conseguenze significative per i suoi crimini contro i palestinesi. Nel complesso sistema di voto tra gli Stati membri dell'UE, il sostegno di uno dei due Stati farebbe pendere l'ago della bilancia verso la maggioranza qualificata necessaria per la sospensione parziale dell'accordo”. Secondo Geddie, “la posizione del governo italiano è particolarmente contraddittoria e sempre più insostenibile. Pur avendo sospeso l’accordo di cooperazione in materia di difesa con Israele, continua a opporsi alla sospensione dell’accordo di associazione. Allo stesso modo, il sostegno recentemente annunciato alla limitazione delle importazioni provenienti dagli insediamenti illegali israeliani rimane una misura parziale, insufficiente a far fronte alla portata delle violazioni documentate e incapace di sostituire la sospensione dell’accordo”. Insomma un’Italia protagonista in Europa, ma nel rinvio e nel rimbalzo delle questioni. Mentre nel frattempo oltre un milione di europei hanno già firmato per chiedere all’Ue di sospendere il suo accordo commerciale con Israele. “E l’Italia è stata tra i paesi con i livelli di partecipazione più alti”, ricorda Geddie. Nascondersi è quindi sempre più difficile. Anche perché venuto meno Orban che bloccava tutto in nome della sua alleanza con Trump e Netanyahu ora diventa più dura per chi lo usava come paravento per non dover prendere decisioni spinose come quelle su Israele. Per Amnesty è il momento che l’Italia agisca. “Per questo, come Amnesty International abbiamo lanciato una campagna per chiedere a Giorgia Meloni e Friedrich Merz di smettere di avallare il genocidio, l’occupazione illegale e l’apartheid perpetrati da Israele”. Insomma per Tajani sarà difficile ripresentarsi davanti alle telecamere dopo il prossimo Consiglio UE e dire: “Ministri israeliani estremisti? Oggi non si portava educazione fisica?”.