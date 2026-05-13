Perdonaci, Bakari

"È tutto sbagliato" dico a Giacomo mentre stiamo fuori dalla Biblioteca Acclavio, zona Bestat di Taranto, seconda fascia di periferia sud orientale. Giacomo è un compagno di quelli che puoi anche perderci i contatti per un po', ma ci hai condiviso così tante dinamiche sociali che sarete per sempre fratelli di strada. Giacomo stava in biblio per scrivere sia la tesi che un pezzo per un quotidiano politicamente schierato di Roma. È chiaro: con l'omicidio di Bakari Sacko Taranto è nuovamente trend topic, ci voleva una refreshata sulla città a parte l'ex Ilva. Il dramma è servito.

"È un cortocircuito totale" dice Giacomo.

A Taranto è stato ammazzato un uomo nei giorni di San Cataldo, il santo patrono. Bakari Sacko. 35 anni, maliano. Stava per diventare padre, i figli nasceranno nella sua terra, il Mali. È stato ucciso da un gruppo di ragazzini di Taranto. Tutti minorenni, tranne uno che tiene 20 anni. Prima lo hanno aggredito a calci e pugni, poi i colpi di lama nel petto. Lasciato là a terra, in Piazza Fontana, come una vittima sacrificale, come un monito. Bakari aveva provato a scappare in un bar, ma un uomo lo ha cacciato e ributtato nella marmaglia.

Forse invece di polarizzare il dibattito con estremismi vari, dovremmo raccontare la storia di Bakari, che è venuto a Taranto nel 2022 per stare con il fratello, Souleymane, che però ora si è spostato in Spagna. Bakari, che ha lavorato come cameriere per tanti anni. Bakari, che era tornato da poco dal Mali, dove si era sposato. Il Mali, una terra in conflitto, in guerra, dalla quale era scappato per cercare di dare un futuro migliore a sé stesso e alla sua futura famiglia. Bakari faceva il bracciante in attesa di trovare un altro lavoro stabile nella ristorazione. Poco da dire, tanto da applaudire. Storie così semplici che però non ricevono visibilità né encomio, se non in questi tragici momenti.

La sua morte non è dunque una questione di spaccio, nessuna rissa degenerata, nessuna molestia. È una questione di violenza. Di sopraffazione. Di razzismo. Di una nottata passata probabilmente a bere, fumare, pippare il servizio, giocare alle slot, caricare adrenalina e dopamina e nervo da scaricare con rabbia sul primo nero che gli sarebbe passato davanti. Perché sento di poter affermare che, se avessero preso di mira un tarantino, forse non sarebbero arrivati a tanto. Si sarebbero limitati a qualche insulto, sberleffo, due ceffoni e quattro spintoni. Invece con Bakari no. È una vittima fragile ai loro occhi. È un africano che sta in Piazza Fontana, a casa loro, nel loro quartiere, la Città Vecchia. Comandiamo noi qua, nuje sim l'boss. Xenofobia, razzismo, quello che volete. Semplicemente per questi cinque, sei assassini Bakari è un debole, insicuro e indifeso. Vittima perfetta per chi attua violenza.