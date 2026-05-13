Schiacciati dal lavoro e risucchiati dalla gig economy. Abbiamo letto “Consegno pacchi a Pechino” (Laterza), il caso editoriale dell’anno che racconta perché i rider sono i nuovi proletari del XXI secolo

La parola d’ordine è una: lavorare (per sopravvivere). Le regole del gioco sono bestiali: bisogna trascorrere mezza giornata in giro, sotto la pioggia autunnale, l’asfissiante caldo estivo e il gelo invernale, e ripetere la stessa azione, che sia portare il pranzo negli uffici dei clienti o consegnare pacchi agli utenti che hanno effettuato i loro acquisti online. È un mondo asfissiante quello tratteggiato alla perfezione da Hu Anyan nel suo “Consegno pacchi a Pechino”, un libro uscito nel 2023 in Cina e ben presto diventato un besteller tradotto in 15 lingue. È appena uscito in Italia per conto di Laterza, con la traduzione di Federico Picerni, e nelle sue scorrevoli pagine di memoir sbatte in faccia la realtà dei nuovi proletari del XXI secolo ai lettori italiani. Quei lettori che quasi sicuramente, almeno una volta nella loro vita, hanno alimentato la gig economy ordinando a domicilio qualcosa su Amazon o Glovo, e che adesso hanno l’opportunità di scoprire chi sono i ragazzi che fanno stare in piedi tutto questo sistema tardo capitalistico. “Venivamo schiacciati dalla vita e perdevamo ogni empatia, finché, senza nemmeno rendercene conto, ci ritrovavamo apatici e freddi”, scrive Anyan che è stato a lungo un ingranaggio del suddetto motore. Eppure si può fare ben poco quando serve un lavoro e il lavoro non c’è, quando bisogna portare a casa dei soldi alla fine del mese. Non si può far altro che adattarsi.