Sub morti alle Maldive, lo studente della prof Montefalcone a MOW: "quello che non dimentico..."

Un momento particolarmente delicato per tutta la comunità, studenti e professori inclusi, che dopo un primo assalto da parte della stampa ora si è trincerata nel silenzio. “È una cosa difficile da digerire. Io mi ricordo di lei con il sorriso mentre spiegava, e oggi, se ci penso, purtroppo sembra tutto finito. Non la conoscevo così bene a livello personale, ma credo che lei ora vorrebbe vederci con il sorriso e con la volontà di portare avanti il nostro percorso di studi, per raggiungere tutti i nostri obiettivi e tutti i nostri sogni. Io non sono la persona più adatta a parlare di questa vicenda. Molte testate giornalistiche sono venute qui in UniGe e hanno iniziato a dire che non avrebbero dovuto fare questa escursione. Di sicuro erano persone competenti ed esperte. Secondo me, però, non è questa la cosa più importante di cui parlare adesso. Sono, purtroppo, incidenti che succedono ed è un mestiere che comporta anche dei rischi. La cosa più importante è portare avanti il ricordo della professoressa e di tutti i ragazzi che hanno partecipato a questo progetto alle Maldive. A me questa vicenda ha colpito profondamente, anche a livello professionale. Era una persona a cui tenevo molto e che non vedevo l’ora di ritrovare durante la magistrale. La cosa importante è ricordare queste persone nel modo giusto e cercare di portare avanti la passione che ci hanno trasmesso”.