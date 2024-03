Cos’hanno in comune l’omicidio di Avetrana e la strage di Erba? C’entrano Michele Misseri e la sua strana confessione

Concetta Serrano, la mamma di Sarah Scazzi, in un’intervista rilasciata ai microfoni della trasmissione Mediaset Quarto Grado, ha deciso di rispondere a Michele Misseri: “Con il suo comportamento è come se mia figlia avesse ricevuto una giustizia a metà, deve finirla di fare il pagliaccio”. Si dice anche essere disposta a un confronto: “Mi deve dire cosa è successo quel giorno, cosa ha provato in quel momento. Dobbiamo mettere un punto fermo a questa verità che non vuole dire”. E non sbaglia. Senza alcun rispetto per la nipote che ha perso la vita in maniera barbara per mano di sua moglie e di sua figlia. Preso di mira dalla satira, dal mondo social e dalla gente comune, tutti almeno una volta abbiamo macabramente borbottato: “Ho stato io con lu trattore!”. Sono passati anni dalla morte di Sarah, ma lo zio nazionale, con la sua casa dei misteri, non smette ancora di far parlare di sé. Anche una volta uscito dal carcere. Evidentemente la rieducazione è servita a poco. A questo punto, come dice Concetta, parlasse con cognizione di causa. Raccontasse per filo e per segno che cosa è accaduto quel maledetto 26 agosto 2010. Partendo sempre dal presupposto che per giudicare una storia dagli “sfondi noir” esistono i magistrati e le sentenze. E tre gradi di giudizio hanno parlato forte e chiaro. Al di là dell’Assise, quello spregiudicato organo giudicante formato da tutti noi che spunta quando una disgrazia va oltre la cronaca. Adesso chiudete gli occhi e provate a immaginare una stella a cinque punte. Raffiguratevi a ogni vertice i protagonisti del delitto di Avetrana. Collocate ancora mentalmente la stella in un universo che si espande da uno dei suoi vertici, quello corrispondente a Russo, originando così un “cosmo ivanocentric”. Solo così vi renderete conto come verità e bugie siano ruotate intorno alle lancette dell'orologio che ha scandito il tempo della tragedia.