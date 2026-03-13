Le nuove uscite del venerdì: Madame dissacrante, Emma e Rkomi in salsa Olly, Mara Sattei con tre brani al prezzo di uno ed Elisa bonus track

Madame: il suo Disincanto è liberatorio

Come la recensisci Madame? Come minimo servirebbe una conoscenza approfondita della letteratura internazionale, ma soprattutto una sensibilità rara, almeno quanto la sua. L’attesa per il suo ritorno è stata lunga, ma ne è valsa la pena? Assolutamente. E questo primo singolo omonimo dell’album che uscirà il 17 aprile, ce lo conferma. Manca più di un mese, ma Disincanto accorcia le distanze dall’album nel quale è contenuto. Nel video una Madame con taglio corto e outfit sgualcito: camicia fuori dai pantaloni, giacca grigia e cravatta rosa con nodo ampio, un dettaglio femmineo nell’estetica androgina che la contraddistingue da sempre. L’atmosfera è rurale, rimanda quasi a una dimensione di essenzialismo che si sposa bene con il minimalismo della produzione - di BIAS, Mr Monkey e Lester Nowhere, con il contributo di Lorenzo Brosio - ma si scontra con la complessità del testo. Madame è complessa, ma cruda. Frammentata e unitaria. La sua penna analitica e viscerale; la cantautrice è mossa da introspezione ad alto impatto emotivo. Nel video - diretto da Jacopo Farina - l’immagine iniziale è quella di un banchetto all’aperto. Madame appare di spalle, mentre tutti gli altri commensali ridono e scherzano: un contrasto tra la profondità “pesante” dell’artista e la superficialità da “livello del mare” del mondo circostante. Madame si alza e tira via la tovaglia bianca della tavola, la trascina con sé su un prato: “io non vivo più con sotto le istruzioni” è il primo verso che accompagna la scena. Un moto di ribellione che appare consapevole e non aggressivo. I commensali la inseguono, ma lei prosegue con il volto di chi non ha niente da perdere - “io non ho più paura, ho gli occhi gonfi del mio disincanto” - e l’espressione liberatoria di chi ha chiuso con una vecchia versione di sé ed è pronta a ricongiursi con la nuova. “Vita eccomi” è il verso che sancisce il suo ritorno, una confessione che è un flow che insegue i passi della cantante tra i boschi. Madame e i suoi versi hanno proprio l’aria di chi, ormai disincantato, non può più essere scalfito da nulla. Ma il disincanto di cui canta Madame non è rassegnazione, è più una sottrazione di aspettative che permette di accogliere le proprie contraddizioni e vivere nel qui e ora. La maturità artistica e personale di Madame è tangibile e se rimane un’aspettativa è quella di sentire un album ricco di nuovi spunti che farà sicuramente bene alla musica italiana. Nel video fa buio, ma Madame prosegue il suo cammino e rimane sola: nessun velo di tristezza, solo una consapevolezza nuova che scopriremo ascoltando le altre tracce dell’album.