Quanto “sentimiento” allo Spring Attitude: il reportage definitivo dal Festival che ha messo insieme Nu Genea, Motta, Dov’è Liana e Nathy Peluso. Ecco com’è andata

C’eravamo allo Spring Attitude, abbiamo seguito tutto (o quasi tutto). Nonostante uno sciopero generale. Nonostante il lavoro. Nonostante gli orari. Cosa abbiamo fatto? Scattato un sacco di foto in analogica che, se va bene, vedrete fra una settimana, nessuna intervista (ahinoi), e la cosa più importante di tutte: essere lì è stato come essere liberi. Esattamente come speravamo, come volevamo. A La Nuvola di Fuksas dal venerdì al sabato, dal tardo pomeriggio fino all’ultimo buio della notte, abbiamo cantato, ballato, ispirati da ciò che si manifestava davanti a noi.

Il festival era diviso in due contesti principali. Al primo piano una terrazza, trasformata da S/A Block Party in una dancefloor affacciata sulla città e sotto, al piano inferiore, l’enorme main stage. In totale, tra il 29 e 30 maggio c'erano circa 20 mila persone, sparse nei vari ambienti. Eppure, la cosa figa e rassicurante, specie per chi non si è mai voluto abituare alla folla e fatica a resistere a un contatto umano così ravvicinato, è stato proprio notare quanto perimetro, per ognuno, ci fosse. Specie il sabato. Indipendentemente da dove la musica ci trovava, i corpi si muovevano, era possibile sciogliersi ma anche chiudersi nell’ascolto più personale. C'èra libertà in ogni lato e in ogni forma.

Il Day 1 è cominciato con delicatezza grazie alle canzoni di Birthh, prima, e Lamante poi. È continuato con lui, la star. Gridavano il suo nome già diverse ore prima del suo arrivo: TonyPitony. Forse il cantante che ha avuto più spettatori di tutti, gente in delirio per l’artista siciliano osannato, venerato. Guardandolo per la prima volta esibirsi è stato subito chiaro perché, mesi fa, aveva preferito definirsi un attore. È effettivamente un uomo di spettacolo.

Dopo Tony, i Nu Genea. Bravi, bravissimi. Da Marechià fino alle ultime hit, un lunghissimo canto. Grazie alle loro voci e a quelle sonorità distese e riconoscibili, dall'Eur il mare non sembrava poi così lontano. Così abbiamo tenuto ferma questa immagine d'acqua tiepida, piatta, fino alla loro ultima canzone. Eppure, come avevamo già ipotizzato durante un loro concerto anni fa a Bologna, anche stavolta abbiamo avuto la sensazione che il loro palco perfetto sia un altro. Magari all'aperto, a due passi dal sole.

Le vere scoperte della prima serata? La dj siciliana Bluemarina (e più in generale i vari artisti che hanno suonato in terrazza, Manusol e Marco Passarani) e gli YĪN YĪN. Loro, l'Esaltazione del chill, la consacrazione della presa a bene sotto forma di sonorità psichedeliche unite a un’atmosfera surreale e dolcissima assieme. Verso la fine, il richiamo 'animale' dell'elettronica, attraverso okgiorgio e, più tardi, Parisi. Con loro, lentamente, ci stavamo avvicinando a un clima da club che si sarebbe compiuto il giorno dopo.