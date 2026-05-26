100 anni di Miles Davis, l’uomo che suonava la musica che non c’è

In geometria analitica e nello studio delle sezioni coniche, l'iperbole è il luogo geometrico dei punti del piano per cui la differenza delle distanze da due punti fissi, detti fuochi, rimane costante; in letteratura, invece, l'iperbole è una figura retorica che consiste nell'esagerare per eccesso o per difetto il senso di un'espressione, amplificandola o riducendola oltre la verosimiglianza. Si usa per rafforzare un concetto e suscitare un'emozione forte. In musica, un'iperbole è Miles Davis.

A questo ho pensato durante la lettura del bellissimo fumetto di Lucio Ruvidotti, pubblicato da Edizioni BD, intitolato "Miles Davis – Assolo a fumetti". Un'opera che esplora la parabola artistica e biografica del, forse, più grande jazzista di tutti i tempi, anche se lui avrebbe probabilmente detestato e abiurato una definizione del genere, e comunque di uno dei musicisti più importanti e influenti del Novecento.

L'approccio di Ruvidotti, che aveva già "trattato" il musicista americano nel mondo delle autoproduzioni e sul settimanale "Pagina99", assomiglia a una jam session o, ancora meglio, a un incontro di boxe tra la biografia, strictu sensu, di Miles Davis e la volontà di trasmettere, attraverso immagini e sceneggiatura, l'arte e la musica dell'autore di "Kind of Blue" e "Bitches Brew". Un'operazione compiuta con eleganza e con un dinamismo vulcanico e punk, grazie a una riuscitissima mescolanza di colorazioni che accompagnano le diverse "epoche" di Davis: dai toni soffusi e fumosi della New York dei primi anni Cinquanta fino al blu elegantissimo della Parigi degli anni Sessanta, per poi sprofondare nel nero cupo delle dipendenze, una volta tornato in America, ed esplodere infine negli ocra, nei rossi di Spagna e nei colori psichedelici degli Stati Uniti tra gli anni Settanta e Ottanta.